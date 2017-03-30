Английский суд разрешил Украине апелляцию в судебном разбирательстве по так называемому российскому долгу на 3 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Как отмечается, Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию.

"Судья четко охарактеризовал акты экономической, политической и военной агрессии, совершенные Россией против Украины, как "вызывающие глубокое беспокойство".

Судья также прямо признал, что "...Украина может выдвигать сильный аргумент о том, что экономический эффект военных действий со стороны России в Крыму и восточной Украине заключается в том, что возможность государства выполнять свои обязательства по Облигациям сильно ограничена", - говорится в сообщении.

"Судья также отметил, что суть этого дела не является "четкой" и является "сложным вопросом". Несмотря на это, он пришел к выводу, что английская правовая доктрина, которая непосредственно относится к компетенции английских судов принимать решения в сфере высокой международной политики, запрещает ему брать во внимание противоправные действия России и "принуждение" с ее стороны как часть возражений Украины. Как признал Судья, если бы не эта правовая доктрина, позиция Украины "явно является сильной", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, судья удовлетворил просьбу Украины о подаче апелляции в Апелляционный суд и предоставил Украине общее разрешение на апелляционное обжалование по всем вопросам.

"Судья также удовлетворил ходатайство Украины о временном приостановлении выполнения принятого решения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду Высокий суд Лондона принял ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по евробондам на 3 млрд долларов.

При этом в Минфине РФ заявили, что Высокий Суд Лондона принял окончательное решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долларов.

Министр финансов Александр Данилюк комментируя решение суда заявил, что это только первый этап и Украина имеет право на апелляцию.