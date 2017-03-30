Мариупольское направление всегда считалось самым горячим, однако на этой неделе вспыхнуло настолько много горячих точек по всей линии фронта, что мы о нем вспоминаем лишь во второй раз.

Более того - до вчерашнего вечера в сводках пресс-центра АТО сообщалось, что на Мариупольщине непривычно тихо и что ситуация там улучшается в контексте мирного состояния. Однако, уже вечером все изменилось. По последним сообщениям пресс-центра штаба АТО, всего за прошедшие сутки враг накрывал огнем опорные пункты именно на Мариупольском направлении.

"Утром защитники Павлополя были обстреляны из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. После обеда противник начал накрывать позиции морпехов в Широкино и Водяном из артиллерийских систем калибра 122. Кроме того, по позициям в районе Водяного бил танк и активизировались вражеские снайперы. А морпехов в Широкино обстреливали из вооружения БМП. 120 мм минометы били по обороняющим Гнутово" - говорится в официальном сообщении.

Собственно, еще несколько недель назад мы отмечали, что ситуация в Приазовье нагнетается, и рано или поздно все же взорвется. И она взорвалась, причем в нескольких точках одновременно.

Началось все вчера, сразу после обеда, когда в ответ на обстрелы наших позиций, Вооруженные силы Украины открыли огонь на подавление огня противника. Особенно "сала за шкуру" залили террористам вблизи Саханки и Пикуз (экс Коминтерново). Причем так, что звуки разрывов артиллерийских снарядов слышали даже жители Новоазовска.

Как сообщают СМИ боевиков, обстрелы ВСУ вели из Сартаны, которая является фактически восточным пригородом Мариуполя. Кто знает, действительно ли снаряды прилетали оттуда, или же это террористы так готовят оправдание для своих обстрелов мирного украинского города - по крайней мере у нас точной информации об этом нет.

Как видим, своеобразное "затишье", если его можно так назвать, после эскалации недельной давности, когда под Водяным и Пикузами состоялся бой между нашими "морпехами" и боевиками, завершился. И, что характерно, тенденции к улучшению ситуации не предполагается.

Здесь стоит напомнить, что с 20-го марта в течение трех дней велись активные боевые действия, в которых террористы обстреливали наши позиции под Водяным из "Градов", 122-мм и 152-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, стрелкового оружия, гранатометов. ВСУ вели огонь в направлении Пикуз, где стояли террористы. Тогда бой продолжался за позиции боевиков, которые были оборудованы на грунтовой дороге между нашим Водяным и Пикузами, и были немного удалены от оккупированного населенного пункта. Эти позиции морпехам взять удалось, однако попытка закрепиться на захваченном блокпосту оказалась неудачной - боевики с помощью артиллерии и танка оттеснили ВСУ, потому что у нашего танка, который прикрывал морпехов, закончился боекомплект.

С тех пор ситуация изменилась в том смысле, что размокшая после таяния снегов приазовская степь начала подсыхать, что создает идеальные условия для танковых маневров. А еще через неделю-две должна появиться "зеленка", и тогда в полную мощность активизируются диверсионно-разведывательные группы и снайперы.

А учитывая то, что в Приазовье фактически не осталось "серой зоны" (между нашим Водяным и пока их Пикузами всего 2 километра, а до позиций врага на высоте "Дерзкая" и того меньше - около 100 метров), события здесь могут разворачиваться очень непредсказуемо.

Хотя, учитывая "минские договоренности", ВСУ вряд ли решатся на открытое полномасштабное наступление. Более вероятной является так называемая тактика "ползучего наступления", которая хорошо себя зарекомендовала на других участках фронта, в частности, на Светлодарской дуге и под Авдеевкой.

Также трудно будет ошибиться, если предположить, что приоритетом для ВСУ будет высота "Дерзкая", которая является ключевой на линии обороны боевиков Азов (экс Дзержинское) - Саханка. Ведь, захватив ее, можно будет контролировать изрядный участок степи, вплоть до Новоазовска.

Что касается террористов, то они наверняка сосредоточатся на Водяном, а также будут пытаться достать как Сартану, так и восточные окраины Мариуполя. Оно и понятно: чем больше паники удастся им нагнать на административный центр на подконтрольной Киеву части Донецкой области, тем лучше для них. Такова уж природа терроризма.