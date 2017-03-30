Финансовые новости
- |
- 30.03.17
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
МВФ планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша 3 апреля
09:52 30.03.2017 |
Совет директоров Международного валютного фонда планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) 3 апреля.
Об этом говорится в сообщении киевского представительства фонда, передают Українські Новини.
"Рассмотрение советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 года", - сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.
Завершение третьего пересмотра позволит Украине получить транш объемом около 1 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, совет директоров МВФ отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделение очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, которое было запланировано на 20 марта.
МВФ предложил пересмотреть показатели развития экономики вследствие действия блокады Донбасса.
По данным источников агентства, Украина и МВФ также обсуждают необходимость разблокирования отделений Сбербанка.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд по "долгу Януковича": Минфин объяснил, что произошло
Судья прямо признал, что "...Украина может выдвигать сильный аргумент о том, что экономический эффект военных действий со стороны России в Крыму и восточной Украине заключается в том, что возможность государства выполнять свои обязательства по Облигациям сильно ограничена".
|МВФ планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша 3 апреля
|Война под Мариуполем. Почему обострение в Приазовье неизбежно
|Зачем Путин увез Медведева в Арктику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд
|Ляшко нажил особняк и крутые авто, хотя бизнесом якобы не владеет
|Данилюк ожидает очередное заседание суда Лондона по иску РФ не ранее конца апреля
Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое произойдет не ранее конца апреля, - Александр Данилюк.
|ICU оценивает потери для платежного баланса от блокады Донбасса и захвата украинских предприятий в $2,1-2,5 млрд
|Кто раз в полгода ломает сайт НАПК
|К чему приведут бои под Первомайском
Это интересно
|Преступники хотели выкрасть останки Энцо Феррари и потребовать выкуп
|Вредоносное ПО Crusader изменяет номера телефонов в поисковой выдаче
|Халил Рафати: как бывший наркоман стал миллионером
|Samsung все же будет продавать восстановленные смартфоны Galaxy Note7
|Новое предприятие Илона Маска займется подключением компьютеров к мозгу человека для считывания и записи мыслей
|Hyundai Santa Fe стал первой легковушкой, пересекшей Антарктиду
|"Бесстрашная девочка" останется на Уолл-Стрит еще на год