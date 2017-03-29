Народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен за последний год приобрели недвижимости на порядка 20 миллионов гривен.

И это при том, что ни один из них официально не владеет бизнесом, говорится в расследовании Надежды Бурдей "Спасатель" Ляшко" для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В начале 2016 года Росита Сайранен приобрела в Киеве земельный участок на 600 кв. м с целевым назначением "для сельского хозяйства", хотя там уже построен 2-этажный дом на 300 кв. м. Этого дома в е-декларации нардепа еще нет.

Гражданская жена нардепа не имела и не имеет собственного бизнеса, только 10 лет назад руководила компанией "Консу Киев", предоставлявшей юридические и нотариальные услуги. До этого, по данным СМИ, работала менеджером в клубе игровых автоматов, где и познакомилась с Ляшко.

Сам Ляшко в начале 2017 года купил в Козыне под Киевом дом на 550 кв м и два земельных участка общей площадью 0,6 га. Общая стоимость - 15 миллионов гривен.

Журналистам программы Ляшко заявил, что купил дом в кредит. Однако ни в декларации, ни в выписке на недвижимость, данные о кредите или ипотеке отсутствуют.

Согласно декларации, Ляшко владеет автомобилями Mercedes S 550 и Land Cruiser. Кроме того, журналисты зафиксировали, как утром со двора Олега Ляшко выезжает бронированный Cadillac Escaladе.

Такого автомобиля в декларации нардепа нет, однако ранее Ляшко неоднократно фиксировали на этом авто у Верховной Рады. Официально авто записано на советника и соратника Ляшко Александра Гулака.

В декларации нардеп указал, что продал какую-то недвижимость компании "Асфа Лайн", зарегистрированной в Черниговской области. Как выяснилось, это была 2-этажное здание в центре Прилук, где размещается региональный офис "Радикальной партии".

"Асфа Лайн", в свою очередь, связана с главой черниговской ячейки "Радикальной партии", депутатом облсовета, экс-заместителем главы ГСЧС Олегом Аверьяновым, который в 2009 году провернул схему по закупке пожарной техники из России через фирмы родственников.

Аверьянов опровергал свою причастность к этой компании, но его экс-жена Евгения судится за нее, как за совместное имущество.

В расследовании также фигурирует частная компания "Пожмашина", владельцем которой является кипрская компания "Ідехус Лимитед", а конечным бенефициаром - то ли член "Радикальной партии" Александр Борщ, то ли его кум Аверьянов.





В 2015 году экс-глава ГСЧС Сергей Бочковский заявлял, что Ляшко лоббировал победу на тендере ГСЧС для "Пожмашины". Когда после ареста Бочковского Аверьянов занял кресло заместителя главы ГСЧС, тендер выиграла "Ман трак энд бас Юкрейн", однако 2/3 выигрыша немцы согласились перечислить "Пожмашине" - и эти деньги получило ООО "Торгово-промышленная компания Альянс-Агро" с офисом в квартире Аверьянова.

Досудебное расследование продолжается, но компания дальше побеждает на тендерах, отмечают "Наші гроші". В 2016 году фирма получила более 400 миллионов гривен за поставку пожарной техники. В конце 2015 года фракция РП отказывалась голосовать за бюджет, пока в него не включили эти средства на закупку пожарной техники.

После тендера Ляшко и Аверьянов с букетами роз пошли на завод.