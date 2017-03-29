Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк ожидает очередное заседание Высокого суда Лондона по иску РФ к Украине о евробондах на $3 млрд не ранее конца апреля текущего года.

"Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое произойдет не ранее конца апреля. На следующих этапах процесса Украина продолжит отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы", - сказал он на брифинге после заседания Кабинета министров в среду.

Более детальную информацию относительно решения суда и намерений Украины Минфин намерен предоставить через некоторое время, добавил он.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона в среду одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд.

Судья отверг все аргументы украинской стороны, в том числе снял с РФ обвинения в политическом давлении на Украину.

Киев намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции.

Котировки украинских суверенных еврооблигаций отреагировали на решение суда снижением на 0,2-0,8 процентных пункта (п.п.).