Инвестиционная компания ICU оценивает потери для платежного баланса в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе и захватом украинских предприятий в 2,1-2,5 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ICU, передают Українські Новини.

"Увеличение экспорта железорудного сырья и реконструкция энергоблоков украинских ТЭС под потребление углей газовых марок, добываемых на подконтрольных Украине территориях, позволят снизить объемы экономических потерь Украины от захвата украинских предприятий в ОРДЛО", - считает руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций небанковского сектора ICU Александр Мартыненко.

По его словам, аналитики группы оценивают сумму потенциальных потерь для платежного баланса Украины от захвата украинских предприятий в ОРДЛО и транспортной блокады временно неподконтрольных территорий в 2,1-2,5 млрд долларов.

"В то же время есть ряд компенсирующих факторов, которые позволят снизить объемы потерь до 1,2-1,4 млрд долларов", - сказал Мартыненко.

Он отметил, что потери в экспорте стальной продукции из-за утраты контроля над меткомбинатами в ОРДЛО возможно компенсировать за счет увеличения объемов экспорта железорудного сырья, которое ранее поставлялось на эти меткомбинаты.

"Даже с учетом потерь по объемам, ограничений по перевалочным мощностям и дополнительных ценовых дисконтов для внешних спотовых рынков такая компенсирующая экспортная выручка может составить 150-200 млн долларов", - сказал Мартыненко.

По оценкам аналитиков группы ICU, дополнительным компенсирующим фактором станет постепенное уменьшение зависимости украинских ТЭС от антрацитовых углей, благодаря реконструкции энергоблоков, которая сможет кардинально изменить требования для потребляемого угольного топлива.

"В этом году мы ожидаем снижения потребления антрацитов украинскими ТЭС на 40-50% до 4,5-5,5 млн тонн, в том числе за счет перевода части энергоблоков ПАО "Центрэнерго" на сжигание углей газовых марок. В целом, снижение потребления антрацитов в 2017 году может дать экономию не менее 400-500 млн долларов", ? сказал Мартыненко.

По его мнению, в более долгосрочной перспективе, в течение 1-2 лет, зависимость от антрацитов может исчезнуть, поскольку вероятность такого же переоборудования остальных украинских энергоблоков, потребляющих антрациты, достаточно высока.

Еще одним компенсирующим фактором для платежного баланса будет уменьшение потребности в импортных коксующихся углях, которые ранее поставлялись на коксохимические предприятия временно неподконтрольных территорий, считают аналитики группы ICU.

"Такой эффект мы оцениваем в 300-400 млн долл., с учетом ожидаемого нами подорожания коксующихся углей на 40-50% в среднем до 160-175 долл. за тонну за 2017 год, по сравнению со 114 долл. за тонну в 2016 году", - сказал аналитик.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 году с 3,5 млрд до 4,3 млрд долларов в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.