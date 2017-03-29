Коллапсом с неработающим Госреестром Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и Госспецсвязи была дана оппозиции прекрасная возможность попиариться.

Словно кто-то сглазил: второй раз за полгода НАПК находится на грани провала проведения процедуры е-декларирования. И если осенью прошлого года работу Госреестра запускали с колес при абсолютно необоснованном давлении со стороны "еврооптимистов" и других "грантоедов", которые подталкивали только что созданное агентство в спину, чтобы ускорить процесс и отчитаться перед своими спонсорами за рубежом, то в этот раз у ответственных лиц была целая куча времени, чтобы решить проблемы, связанные с технической работой. Однако, такое впечатление, что за все это время никто пальцем о палец не ударил, чтобы система заработала так, как надо.

И это несмотря на то, что данная тема неоднократно поднималась на заседаниях Кабмина. Еще в феврале премьер-министр Владимир Гройсман спрашивал голову НАПК Наталью Корчак о состоянии дел с работой системы е-декларирования, отметив, что агентство должно как можно быстрее решить все технические проблемы. При этом премьер заявлял о попытках обрушить систему электронного декларирования. Впрочем, глава НАПК так ничего и не смогла гарантировать, и, как показывает нынешняя ситуация, как в воду смотрели...

После того, как все чиновничество массово кинулось заниматься вопросом заполнения е-деклараций, произошло то же, что и в прошлый раз: сайт банально "лег". Но если тогда его все же смогли вовремя реанимировать, в этот раз спасти ситуацию может разве что чудо. Тем более, что вместо того, чтобы в авральном порядке ликвидировать "течь", стороны снова принялись обвинять друг друга.

Так, НАПК проснулось и заявило о том, что они к поломке не имеют никакого отношения. Мол, вся ответственность лежит на Государственном предприятии "Украинские специальные системы", которые отвечали за дооснащение оборудованием. "В настоящее время ГП "Украинские специальные системы" не предоставило Национальному агентству информацию о причинах перебоев и принимаются меры по их устранению. Сейчас специалисты НАПК, ответственные за IT-направление, находятся в ГП "Украинские специальные системы", чтобы выяснить эти вопросы", - заявляют в НАПК.

"Я сама не подала декларацию, потому что черновик мой висит в системе, и я ее подать не могу", пожаловалась журналистам глава НАПК Наталья Корчак. Неужели, - подумали декларанты со всей Украины, - модернизировать или хотя бы держать систему на искусственном дыхании до даты окончания декларирования не пробовали?

А вот в Минюсте НАПК прямо обвиняют в провале е-декларирования. "Сегодня в Кабмине мы собрали за столом НАПК, УСС (Спецсвязь, - Ред) и всех причастных к функционированию реестра деклараций, чтобы понять, почему снова происходит срыв процесса подачи деклараций и кто за это понесет ответственность. Никто из руководства НАПК не нашел возможности прийти. Орган коллективной безответственности продолжает своей некомпетентностью разрушать всю антикоррупционную реформу. Советую всем тем, кто очередную ночь не спит, лелея надежду попасть в реестр, фиксировать коллапс системы. Будем требовать от НАПК публичной позиции по этому вопросу", - сообщила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

Интересным является и другой момент. Так, благодаря поправкам к закону о е-декларировании, которые были подписаны буквально вчера президентом Петром Порошенко, лица, которые впервые подают е-декларации, смогут это сделать до 1 мая. Такое решение значительно упростит ситуацию для подавляющего большинства чиновников. Речь идет о почти двух миллионах человек, часть из которых, кстати, успела представить свои декларации еще до отключения Госреестра. Но есть еще около 110 тысяч чиновников - государственных служащих, которые занимают важные и особо важные должности - президент, министры, депутаты, судьи, прокуроры, руководители областных и районных администраций, а также полицейские - которые подавали е-декларации в прошлом году, и которым надо успеть до 1 апреля зайти на сайт и ввести нужные данные.

Что делать тем, кто из-за технических проблем не успеет до 1 апреля, и кому грозит ответственность за непредставление е-декларации, неизвестно. Во всяком случае, у НАПК ответа на это нет. Пока же все это дает очередную возможность пиариться оппонентам власти. Так, нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко не смог отказать себе в удовольствии поиздеваться над "умершим" сайтом НАПК. "Я для себя решил: каждый день по два раза письменно информирую НАПК о том, что их сайт не работает (о чем они и сами знают, я надеюсь). А если сайт не заработает до 31 марта, отправлю им декларацию в бумажном виде", - написал он.

Достаточно показательна переписка в Facebook той же Севостьяновой с экспертом Виктором Тараном. Переписка свелась к тому, что представительница Минюста обвиняет во всем НАПК, а эксперт - департамент спецсвязи. Все это выглядит очень странно, поскольку напоминает перебрасывание мяча. На самом деле, если виновато НАПК, которое, кстати, предупреждали о проблеме заранее, то его руководство должно ответить за это. Если же вина связистов, необходимо наказать их. Определенным сигналом к тому, кого считают виновным на Западе, возможно, стало вчерашнее решение Агентства США по международному развитию (USAID), которое заявило об остановке сотрудничества с НАПК.

Что следует совершить в первую очередь? Подготовить разъяснение, что делать тем, кто не успевает зарегистрировать декларацию до 1 апреля. И сделать это без пиара и популизма. Чтобы не произошло, как во время запуска этой хромой системы. К е-декларированию и его разработчикам возникло много вопросов еще на тестовом этапе. Часть политиков и экспертов тогда трезво предлагали: давайте не спешить, разработчики "докрутят" программу, а еще лучше - вообще сделать ее с нуля, учитывая то, как косо оно все пошло, а когда технических замечаний больше не будет - запустим. Вспомните, какой вой тогда подняли наши антикоррупционеры, требуя немедленного запуска системы. А сейчас те же люди кричат: вокруг - саботажники...