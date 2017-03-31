Топливо и оборудование для своих АЭС Украина получает не из США, а из Швеции, от Westinghouse Sweden AB, которую банкротство американской Westinghouse Electric Company совершенно не затронет.

Прежде всего во избежание путаницы необходимо отметить, что в разных странах мира есть несколько Westinghouse. Все они сейчас принадлежат японской Toshiba, которая и решает, что с ними делать.

С 1886 г. в США существовала Westinghouse Electric Corporation. В 1997 г. она переименовала себя в CBS Corporation, с тем чтобы сконцентрироваться исключительно на медийном бизнесе. В 1998 г. корпорация объединила свои предприятия атомной промышленности в Westinghouse Electric Company и в 1999 г. продала ее британской компании BNFL (British Nuclear Fuel Limited).

Другая сюжетная линия этой истории началась в 1969 г. Тогда в Швеции была основана компания ASEA-Atom, которой пополам владели государство и ASEA (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget - Всеобщая шведская электрическая акционерная компания, основанная в 1800 г.). В 1982 г. ASEA выкупила государственную долю, и ASEA-Atom стала частной. В 1988 г. ASEA-Atom вошла в состав шведского концерна АВВ и сменила свое название на АВВ Atom. В 2000 г. АВВ продала свой атомный бизнес британской компании BNFL. В результате АВВ Atom была включена в структуру Westinghouse Electric Company и стала называться Westinghouse Atom АВ. Чтобы повысить узнаваемость компании на глобальном уровне, в 2003 г. ее еще раз переименовали - на Westinghouse Sweden AB. Под этим названием она работает и сейчас, и именно с ней имеет дело Украина.

В 2006 г. британцы продали Westinghouse Electric Company (а вместе с ней и Westinghouse Sweden AB) за $5,4 млрд японской корпорации Toshiba. Название американской компании при этом не поменялось. К тому времени Westinghouse Electric Company уже контролировала до 50% действующих в мире коммерческих энергоблоков, размещенных на территории 15 стран, и была крупнейшим производителем ядерного топлива. В начале 2010-х на ее долю приходилось 31% мирового рынка ядерного топлива, тогда как на долю французской Areva - 27%, российской ТВЭЛ - 17%.

Что случилось с американской Westinghouse

29 марта 2017 г. главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что американская компания Westinghouse, принадлежащая японской корпорации Toshiba, планирует подать заявление о банкротстве. В тот же день на сайте компании появилось сообщение, что Westinghouse Electric Company и некоторые ее дочерние и зависимые компании подали добровольные заявления в соответствии с главой 11 кодекса США о банкротстве. "Westinghouse получила от стороннего кредитора финансирование в размере $800 млн в качестве должника во владении (debtor-in-possession, DIP), чтобы помочь в финансировании и защите своего основного бизнеса во время его реорганизации", - утверждается в сообщении. И там же подчеркивается: "Деятельность Westinghouse в регионах Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки не подвержена влиянию заявлений, поданных в соответствии с главой 11. Клиенты в этих регионах будут по-прежнему получать высококачественные продукты и услуги в обычном режиме, так как дочерние компании в регионах также получат поддержку от финансирования DIP".

Причиной убытков Toshiba в атомной сфере стали проблемы с реализацией разработанного Westinghouse проекта реактора АР1000. Сроки возведения энергоблоков в США уже не раз переносились, а сметы при строительстве значительно превышались. В середине февраля Toshiba объявила о потере 712,5 млрд иен ($6,2 млрд) из-за перерасхода средств в рамках текущих атомных проектов в США.

"Сегодня мы приняли меры, чтобы Westinghouse встала на путь решения финансовых проблем AP1000, одновременно защищая основные направления нашей деятельности, - сказал временный президент и исполнительный директор компании Хосе Эметерио Гутьеррес. - Мы сосредоточены на разработке плана реорганизации, чтобы выйти из главы 11 более сильной компанией, продолжая оставаться мировым лидером в области ядерных технологий".

Как дела у шведской Westinghouse

Проблемы американской Westinghouse Electric Company с новыми реакторами не имеют никакого отношения к работе ее шведской "дочки" и, судя по приведенному выше заявлению, не скажутся на финансовом положении Westinghouse Sweden AB.

Шведская компания занимается обслуживанием атомных реакторов на легкой воде и выпуском для них комплектующих, а также производит ядерное топливо на собственном заводе в Вестеросе (это пятый по числу жителей город в Швеции, расположен на 100 км западнее Стокгольма). Этот завод, открывшийся еще в 1966 г., является единственным за пределами РФ производством тепловыделяющих элементов для реакторов типа ВВЭР, спроектированных в бывшем СССР. Именно такие реакторы действуют на украинских АЭС. Ежегодно завод в Вестеросе производит около 600 т уранового топлива для реакторов на легкой воде.

Только в Европе (без учета Франции, у которой есть Areva, России, у которой есть ТВЭЛ, и Германии, закрывающей свои АЭС) работают 65 энергоблоков, которым подходит топливо, производимое на заводе в Вестеросе. Из них 13 реакторов типа BWR (в Испании, Финляндии, Швейцарии, Швеции), 28 реакторов типа PWR (в Бельгии, Венгрии, Испании, Нидерландах, Чехии, Швейцарии, Швеции) и 24 реактора типа ВВЭР (в Армении, Болгарии, Словакии, Финляндии и Украине). В последнее число входят все 15 украинских энергоблоков.

Что получают украинские АЭС из Швеции

На данный момент тепловыделяющие сборки Westinghouse Sweden AB уже эксплуатируются на энергоблоках №3 Южно-Украинской АЭС и №5 Запорожской АЭС. До конца 2017 г. такое же топливо планируют загрузить в активные зоны энергоблоков №1, 3, 4 Запорожской АЭС. В целом в 2017 г. украинская НАЭК "Энергоатом" собирается нарастить объемы поставок топлива производства Westinghouse до до шести партий (в прошлом году их было четыре).

Также в середине марта НАЭК "Энергоатом" заключила договор с Westinghouse Sweden AB на поставку оборудования для двух энергоблоков Южно-Украинской АЭС. Из Швеции приедут машины и аппараты для фильтрования и очистки газов, газогенераторы, дистилляционные и фильтрующие аппараты на сумму 169,6 млн грн. Сделка состоялась по результатам тендера.

В центральном офисе Westinghouse Electric Company на информационный запрос "Укринформа" подтвердили, что заявления, поданные Westinghouse Electric Company и некоторыми ее дочерними компаниями и филиалами в соответствии с главой 11 кодекса США о банкротстве, "никоим образом не повлияют на поставку топлива и услуг в Украину сейчас или в будущем". При этом отмечается, что "Westinghouse и Украина имеют стратегическое партнерство, которое будет оставаться прочным и, мы надеемся, будет только расти в будущем".

В компании подтвердили, что ее предприятие в Швеции Westinghouse Sweden AB, имеющее твердые финансовые позиции и не подпадающее под удар банкротства, в 2017 г. "будет производить и поставлять ядерное топливо на шесть украинских реакторов ВВЭР-1000, согласно нашему контракту". Также в компании подчеркнули, что "сотрудничество с Украиной является наивысшим приоритетом для Westinghouse", и отметили, что сейчас продолжаются дискуссии о расширении поставок топлива, а также предоставления услуг для Украины.

"Первая жизнь" Westinghouse

Westinghouse Electric Corporation была основана изобретателем, промышленником и предпринимателем Джорджем Вестингаузом в 1886 г. В середине 1930-х Westinghouse начала осваивать область ядерной энергии. В 1937 г. в Форест Хиллс (Пенсильвания) компания построила ускоритель ядерных частиц Westinghouse Atom Smasher, который использовался для научных исследований до 1958 г.

После Второй мировой войны Westinghouse принимала участие в программах правительства США по использованию ядерной энергии в военных целях. В 1947 г. компания получила заказ Пентагона на разработку атомного реактора для подводных лодок. Разработанный компанией атомный легководный реактор S2W стал основным прототипом для атомных подводных лодок США на целое десятилетие. Он был установлен на первом атомоходе Nautilus, спущенном на воду 1 января 1955 г. В дальнейшем Westinghouse разрабатывала ядерные реакторы для американских авианосцев и атомных подводных лодок, а также межконтинентальные баллистические ракеты железнодорожного базирования.

Параллельно компания инвестировала в ядерную энергетику. В 1957 г. в Шиппингпорте (пригород Питтсбурга) Westinghouse построила первую АЭС в США. Также компания занялась производством топлива для АЭС. В 1975 г. после резкого роста цен на урановый концентрат Westinghouse оказалась в сложном финансовом положении, так как имела долгосрочные контракты на поставку урана по заранее фиксированным ценам (сумма обязательств составляла около $2 млрд).

Впрочем, ядерное топливо являлось для компании хоть и важным, но далеко не единственным видом продукции. В 1980-х Westinghouse Electric Corp. была одной из ведущих электротехнических компаний в мире. Ей принадлежали 128 производственных предприятий в США, а также заводы еще в 21 стране. Совместно с General Electric компания контролировала рынок электротехнической продукции в США, уступая первой по объему продаж. Кроме того, Westinghouse занималась медийным бизнесом. Из общего объема продаж группы около 7% приходилось на радио- и телетрансляции.

В 1990 г. Westinghouse Electric Corp. была вынуждена выплатить более $1 млрд по долгам своей дочерней Westinghouse Credit Corp. Чтобы спасти группу от финансового краха, было решено сконцентрировать ее деятельность на медийном бизнесе, постепенно распродавая другие активы. С 1 декабря 1997 г. Westinghouse Electric Corporation переименовала себя в CBS Corporation.