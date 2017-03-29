Четвертые сутки продолжаются непрерывные бои в районе Первомайска под Калиново, и конца-края им не видно.

Не успели мы написать, что на Луганщине становится непривычно горячо, как ситуация на этом участке фронта обострилась еще больше.

Мы уже не раз писали, что на "границах" так называемой "ЛНР" "серая зона" занимает относительно небольшой участок - преимущественно на западе и северо-западе. Собственно, именно здесь, в районе Первомайска, и произошли основные события.

Западные окрестности трассы "Бахмутка" (неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск, которая является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка) имеет стратегическое значение для "сухопутного" сообщения оккупированной Луганщины с "континентальной Украиной" - ведь мосты через Северский Донец почти везде разрушены, а форсировать эту реку под огнем противника не каждый осмелится.

Поэтому, получается, что именно здесь Вооруженным силам Украины можно осуществить стремительный рывок на Луганск, а террористам попробовать прорваться в подконтрольные Киеву районы Луганской области.

По состоянию на сегодняшнее утро бои в этом районе продолжаются уже четвертые сутки подряд. Причем, контактные бои происходят все время в районе Калиново, тогда как под Кадиевкой (экс Стаханов) и Первомайском огневые позиции боевиков регулярно получают "на орехи" от украинской артиллерии.

Жители соседних населенных пунктов всю ночь наблюдали красное зарево над Первомайском и Кадиевкой. А кто-то вообще писал, что горизонт пылает от Попасной до Санжаровки.

Как сообщают в соцсетях жители Первомайска, Кадиевки и Брянки - на протяжении минувших суток, с утра до вечера, земля в городах ходила ходуном и вибрировали дома. При этом ни одного прилета в жилую часть городов зафиксировано не было: украинские Боги войны хоть и безжалостны, но справедливы и аккуратны - работают только по военным объектам.

Что касается затяжного боя под Калиново, то там в ход идут и крупнокалиберные пулеметы, и 82 мм и 120 мм минометы, и артиллерия, и даже бронетехника. Сообщается, что бой идет достаточно жесткий и затяжной, с потерями с обеих сторон.

Стоит обратить внимание на то, что боевые действия происходят на подконтрольной террористам территории, а это в очередной раз доказывает, что Вооруженные силы Украины на этом участке фронта пошли в наступление и напоролись на сопротивление боевиков - ведь террористы развернули в этих местах настоящие военные базы.

Собственно, в столь мощных боях нет ничего удивительного. Еще в октябре прошлого года лидер "Информационного сопротивления" нардеп Дмитрий Тымчук сообщал, что рашисты согнали в этот район бронетехнику общим количеством до 20 единиц (в основном МТ-ЛБ и БМП-1, пара БРМ-1К), а также одну командно-штабную машину оперативно-тактического звена Р-149БМР "Кушетка-Б" и два автокунга с антеннами.

Если украинская армия получила задачу выбить террористов из этого района, то сделать это будет очень непросто. По крайней мере, быстро это не закончится и без потерь с нашей стороны не обойдется. Хотя, возможно, именно этой маленькой войной в рамках большой войны украинское верховное главнокомандование тестирует готовность ВСУ к главному - к широкомасштабной военной операции по освобождению оккупированного Донбасса?

Ведь данными затяжными боевыми столкновениями на территории врага можно сразу промониторить и проанализировать несколько важных факторов:

- увидеть украинскую армию в затяжных боях наступательного характера, когда приходится преодолевать массированную и хорошо укрепленную оборону противника;

- увидеть, какими потерями обойдется нашей армии наступательная операция и как на эти потери отреагирует украинское общество - готово ли оно с ними мириться ради наступления;

- увидеть, насколько агрессивно готовы обороняться пророссийские боевики - будут стоять до последнего, или побегут с поля боя, когда станет по-настоящему жарко;

- увидеть, как на это отреагирует Западный мир;

- и самое главное: увидеть, как на все это отреагирует Россия...

Хотя не исключено, что задача "выбить" боевиков из данного района перед нашими военными и не стоит, а все это затевалось с другой целью - уничтожить, полностью или хотя бы частично, арсенал бронетехники боевиков и несколько душ живой силы, которые своим присутствием в таком количестве создавали определенную напряженность в регионе в контексте возможного прорыва на Попасную.

Как бы там ни было, а ситуация в районе Первомайска сейчас далека от своей развязки. Более того - есть все основания утверждать, что она находится на стадии завязки, и основные события еще впереди.