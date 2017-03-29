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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Тереза Мэй подписала письмо, которое в среду запустит "брексит"

09:04 29.03.2017 |

Мир

 

29 марта Великобритания официально подаст заявку на выход из ЕС. Беспрецедентный развод будет длиться как минимум два года. DW собрала важнейшие факты и возможные сценарии.

Подготовка: для первого шага потребовались 9 месяцев

Для того, чтобы начать процедуру выхода из Европейского Союза, необходимо направить в Брюссель письменную заявку на введение в действие 50-й статьи Лиссабонского договора (фактическая конституция Евросоюза). Именно это и сделает правительство Великобритании 29 марта 2017 года. Таким образом, на подготовку первого официального шага по реализации решения референдума 23 июня 2016 года ушло девять месяцев.

Это время понадобилось Лондону для того, чтобы разработать стратегию Brexit, поскольку на момент голосования ее не существовало. Должность министра по выходу Великобритании из ЕС была учреждена в июле 2016 года (ее занял Дэвид Дэвис), однако состоящую из 12 пунктов общую концепцию предстоящего развода британский премьер и лидер консерваторов Тереза Мэй обнародовала лишь 17 января 2017 года. Решение подать заявку до конца марта британское правительство приняло еще осенью прошлого года, дебаты в парламенте, на которых настоял Верховный суд, намеченного графика не нарушили.

Официальный старт переговоров: ЕС выдаст мандат 29 апреля

Для рассмотрения поступившей из Лондона заявки Брюссель уже созвал на 29 апреля экстренный саммит Евросоюза. На нем лидеры 27 стран-членов сформулируют основные цели и принципы предстоящих переговоров.

Вести их от имени Еврокомиссии (правительства ЕС) будет назначенный еще в июле прошлого года французский консерватор Мишель Барнье. В 2010- 2014 годах он занимал пост еврокомиссара по внутреннему рынку и финансовым услугам. Именно эти две сферы будут играть центральную роль на переговорах. Представлять на них Европарламент поручено бывшему премьер-министру Бельгии либералу Ги Верхофстадту.

Согласно 50-й статье, членство в Евросоюзе прекращается в день вступления в силу договора о выходе данной страны из состава ЕС либо автоматически через два года после подачи заявки, если обе стороны не договорятся о продлении переговоров. Так что процедура Brexit, скорее всего, закончится к концу марта 2019 года.

Концепция выхода: Тереза Мэй выбрала жесткий вариант

Долго гадали, будет ли Brexit "мягким" или "жестким". Первый вариант предполагал бы формальное прекращение членства в ЕС, но сохранение свободного доступа к его единому рынку в обмен на соблюдение целого ряда требований и законов Евросоюза. Однако британское правительство какие-либо модели "привилегированного партнерства" по примеру Норвегии, Исландии или Швейцарии рассматривать не стало.

В своей программной речи 17 января 2017 года Тереза Мэй четко заявила о "жестком" варианте. Великобритания выйдет из единого рынка, из таможенного союза и из юрисдикции судебной системы ЕС. Тем самым она лишится беспошлинного доступа к рынку Евросоюза, но может заключить с ним соглашение о зоне свободной торговли. При разработке подобных договоренностей с другими странами Лондон больше не будет связан нормами и правилами ЕС, но и не сможет пользоваться услугами его специалистов.

Расписание: двух лет не хватит

Главное, что хотели бы сохранить и Евросоюз, и Великобритания - это беспошлинная торговля. Однако эксперты сомневаются, что такой комплексный документ, как договор о зоне свободной торговли, удастся разработать за два года. Некоторые полагают, что на это могут потребоваться от 6 до 10 лет. Но даже если переговорщики уложатся в срок: всем 27 членам ЕС предстоит ратифицировать достигнутую договоренность. На это могут уйти многие месяцы даже при условии, что ни у одной страны не будет возражений.

Срыв сроков переговоров: надежда на нормы ВТО

Если к концу двухлетнего периода ЕС и Великобритания завершат процедуру развода, но еще не успеют договориться о зоне свободной торговли, можно будет временно прибегнуть к правилам Всемирной торговой организации. Нормы ВТО допускают таможенные пошлины, пусть и достаточно умеренные. В данном случае они могли бы составить приблизительно 4,5 процента. Для многих производителей подобная наценка означала бы серьезный удар по конкурентоспособности их продукции.

Отдельная проблема состоит в том, что в настоящий момент Великобритания входит в ВТО в составе Евросоюза, который является коллективным членом этой организации. Индивидуальное британское членство еще только предстоит оформить в ходе Brexit. Но для этого Лондону придется самостоятельно заключить соглашения с другими членами ВТО.

Это может оказаться чистой формальностью, хотя вполне возможно, что некоторые страны предъявят Великобритании иные, более жесткие условия, чем те, на которых они договорились со всем Евросоюзом. В любом случае переоформление членства в ВТО окажется весьма трудоемким делом и может растянуться на довольно длительный срок. Так что не исключено, что к концу двухлетней процедуры Brexit у британцев еще не будет ни зоны свободной торговли с ЕС, ни полноценного членства в ВТО.

Экономические последствия: ЕС будет легче держать удар

Большинство экспертов полагает, что от Brexit в той или иной мере пострадают и ЕС, и Великобритания. Вопрос в том, кто понесет наибольшие потери. Если учесть, что 44 процента британского экспорта идут в страны ЕС, а те направляют в Великобританию лишь 7 процентов своей экспортной продукции, то ответ очевиден: для континентальной Европы удар будет менее болезненным.

В самой Великобритании довольно широко распространена точка зрения, согласно которой британский бизнес, сбросив с себя "путы" законов и норм ЕС, начнет усиленно торговать со всем миром, и тем самым с лихвой компенсирует утрату привилегированного положения на рынке Евросоюза.

Будущее соперничество: Лондон грозит "налоговым раем"

С точки зрения Терезы Мэй, лучше вообще не заключать торгового соглашения с ЕС, чем мириться с невыгодными условиями. Это - недвусмысленное предупреждение тем в Евросоюзе, кто хотел бы образцово наказать британцев за их "измену" (чтобы другим неповадно было). Из Лондона уже прозвучала и совершенно конкретная угроза: в случае, если Брюссель займет чрезмерно жесткую позицию, британцам придется "сменить свою бизнес-модель".

Под этим подразумевается введение крайне низких ставок корпоративных налогов с целью переманить в Великобританию из ЕС предприятия европейских и международных компаний. Правда, целый ряд экспертов считают это пустой угрозой, поскольку бюджетные проблемы и большой госдолг просто не позволят британскому правительству радикально снизить налоги.

Камни преткновения: люди, долги, инвестиции

На переговорах о Brexit речь, однако, пойдет далеко не только о торговле. В Великобритании проживают около 3,2 миллиона граждан ЕС, а примерно 1 миллион британцев обосновался в странах Евросоюза. Сохранят ли они свои права - на бессрочное пребывание, работу, имущество, пенсии? Судя по всему, в отношении этих людей обе стороны будут стремиться к гуманным и великодушным компромиссам.

Куда сложнее будет договориться о долгах. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что выставит Лондону счет примерно на 60 миллиардов евро. Ведь за сорок с лишним лет членства в ЕС Великобритания взяла на себя многочисленные финансовые обязательства: это, к примеру, участие в инфраструктурных проектах, некоторые из которых закончатся лишь спустя годы после Brexit, или выплата пенсий бывшим чиновникам ЕС - тут речь может пойти о десятилетиях.

Частично погасить эти долги Великобритания смогла бы за счет своих долей в многомиллиардной недвижимости ЕС в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге. К тому же Лондон держит 16 процентов в капитале Европейского инвестиционного банка (EIB). Однако его устав не допускает перепродажу долей. А как быть с британской долей в выданных банком кредитах? Переговоры о разделе имущества, наверняка, окажутся очень трудными, а потому длительными.

Территориальная целостность: что будет с Шотландией и Северной Ирландией?

Девять месяцев назад, в ходе референдума 23 июня 2016 года, подавляющее большинство шотландцев высказалось против Brexit. Они хотят остаться в Евросоюзе - в том числе и для того, чтобы сохранить получаемые от него значительные субсидии. Поэтому парламент северной автономной части Соединенного Королевства 28 марта 2017 года высказался за проведение повторного референдума о независимости (первый состоялся в 2014 году).

Шотландские сепаратисты хотят устроить новое голосование между осенью 2018 года и началом 2019 года, то есть незадолго до окончания срока переговоров о выходе Великобритании из ЕС, когда уже будут ясны его условия. В данный момент большинство шотландцев против отделения. Лондон считает такое голосование несвоевременным, но запретить его будет нелегко.

Если Шотландия все же станет самостоятельной и будет принята в Евросоюз (что не может произойти автоматически и потребует отдельных переговоров), новой внешней границей ЕС окажется нынешняя англо-шотландская граница. В таком случае посреди сегодняшней Великобритании появятся пункты паспортного контроля и таможенного досмотра. Но пока это всего лишь гипотетический сценарий.

А вот Северной Ирландии подобной проблемы никак не избежать. В данный момент граница между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и Республикой Ирландия является чисто формальным рубежом, поскольку обе страны входят в ЕС. После Brexit ситуация кардинально изменится. Появление таможенного барьера между живущими в двух странах ирландцами-католиками может привести к новому обострению давнего кровавого североирландского конфликта и возродить движение за воссоединение с Ирландией. Признаком явного ухудшения ситуации стал провал в Белфасте переговоров о формировании после недавних выборов нового североирландского правительства. Это произошло 27 марта, за два дня до официального начала Brexit.

По материалам: Deutsche Welle
 

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23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

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