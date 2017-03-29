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Завтра курс доллара на межбанке может опуститься ниже 27 гривень
23:59 28.03.2017 |
28 февраля безналичная торговля завершилась удешевлением доллара на 4 копейки, и фиксацией в рамках 27,07-27,10 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«С утра выходило несколько крупных покупателей, благодаря которым котировки загонялись к 27,12-27,14 грн./$. Но это продлилось недолго, и еще до обеда рынок просел к 27,09-27,11 грн./$, а после полудня и к 27,07-27,10 грн./$, где финишировал межбанк. Вообще рынок был сегодня не очень активным, и к вечеру доминировали валютные продажи», - уточнил он.
Это подтверждается итоговой статистикой: объем долларовых торгов рухнул со вчерашних $274,04 млн. аж к $188,36 млн.
«Незначительный рост валютного предложения связан с сезонностью - бюджетно-налоговым периодом в конце месяца. Достаточный уровень спроса в последние дни на безналичном рынке сохраняется благодаря либерализации правил по подаче заявок на покупку валюты. Ускорение и дебюрократизация процессов влияют на объемы покупки в сторону их роста», - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На прошлой неделе заработали новые правила, которые позволяют импортерам без специального разрешения Нацбанка выходить на межбанк с покупками.
«Решение о допуске на рынок принимает внутренний финансовый мониторинг банка и его финконтроль. Ответственность перенесена на них. Впрочем, это не вылилось в ажиотаж, активную скупку доллара и рост курса. Реакция была очень спокойной», - заверил Юрий Гриненко.
Слабую активность межбанка во вторник объясняют небольшим объемом сделок. Активизацию торговли ожидают завтра.
«Завтра на межбанке должно быть больше предложения. Из-за сезонности: экспортеры будут продавать больше доллара для налоговых платежей и выплат зарплат персоналу. Не исключают, что уже в среду межбанковские котировки просядут ниже отметки 27 грн./$», - спрогнозировал Гриненко.
Спокойную торговлю на 29 марта прогнозирует и Олег Куринной. Он ждет рынка в рамках 27,0-27,15 грн./$.
При этом финансисты допускают дальнейшее удешевление наличной валюты, курс доллара уже сегодня проседал в обменниках на 3-5 копеек.
Минимальная стоимость бакса в кассах банков достигла 27,05-27,10 грн./$ (Forward Bank, Диамантбанк, «Аркада»), средняя находилась в рамках 27,15-27,20 грн./$ (Альфа Банк, Кредобанк, "Пивденный", ПУМБ), а максимальная достигала 27,28-27,30 грн./$ (Приватбанк, Ощадбанк, ВТБ Банк).
При этом выкупали валюту у людей в рамках 26,85-27,0 грн./$.
На черном рынке цены на доллар сдвинулись на 4 копейки: день начинался в рамках 27,0-27,10 грн./$, а закончился на 26,99-27,06 грн./$.
Завтра финансисты допускают что курсы валют снизятся еще на 3-5 копеек.
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