НАБУ получило козырь против САП: последних обвинили в подыгрывании Фирташу. Однако, если антикоррупционеры углубят конфликт, на их офисах можно вешать табличку: "коррупция нас победила".

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, один из ключевых фигур группы поддержки НАБУ, обнародовал документы, которые могут свидетельствовать об ошибках САП, по причине которых Дмитрий Фирташ узаконил свою долю в Запорожском титаномагниевом комбинате (ЗТМК). "Упущенное (на проигрыш в судах) прокурорами САП время, сыграло на руку юристам олигарха - они узаконили невыполнение Фирташевским оффшором условий учредительного договора и основания отбирать у олигарха комбинат - исчезли", утверждает Шабунин. В его правоте или, наоборот, ее отсутствии, каждый может убедиться лично, прочитав блог Шабунина на "Украинской правде". В общем, не будем детализировать его обвинения, а проанализируем, чем закончится конфликт двух новых антикоррупционных структур, который, похоже, входит в горячую стадию.

Трения между НАБУ и САП возникают не впервые. В конце прошлого года Бюро даже требовало от Генпрокуратуры привлечь к ответственности Холодницкого. Тогда, Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил надежду, что руководители обеих антикоррупционных структур будут работать вместе и доводить дела до суда. Но, как видим, ситуация только ухудшилась.

Недавно, в эфире телеканала АТР, Артем Сытник посетовал на Антикоррупционную прокуратуру относительно дела МАУ. По его словам, Бюро собрало достаточное количество доказательств, но в САП считают иначе. Мол, из-за такого промедления произошел юридический казус: одна гражданка подала в суд иск с требованием отменить постановление правительства о взыскании 2 долларов с авиабилета, админсуд иск удовлетворил и теперь этим прецедентом могут воспользоваться и другие пассажиры. А авиакомпании, в свою очередь, будут требовать от государства вернуть им средства. Сытник пожаловался: САП с НАБУ сотрудничает нормально, пока не появляются топовые дела.

Свои претензии к коллегам-антикоррупционерам, еще в ноябре, выразил Холодницкий. "Сегодня НАБУ заявило, что не согласно с позицией прокуратуры о мере пресечения председателю Счетной палаты. Принцип такой: мы закроем всех, а там разберемся. Это 1937-й год. А ничего, что за преступление, в котором подозревается данное лицо, предусмотрено наказание до 6 лет? А ничего, что следователь, например, в этом деле на момент уведомления о подозрении, никакой информации о возможности побега прокурору не предоставил? Только сейчас прокурор из СМИ узнает, что подозреваемый может сбежать в Донецк", - заявил Холодницкий. Он обвинил НАБУ халатности, из-за которой у многих дел нет будущего. "В НАБУ скажут: мы собрали все доказательства и предоставили прокурору, прокурор не смог доказать. Лайки в Facebook, даже если их будут тысячи, - это не убедительный аргумент, потому что нам надо идти в суд и оперировать фактами", - отмечал руководитель САП.

Рано или поздно, конфликт должен был взорваться, потому что у обоих - своя правда. К тому же, и этот факт также стоит учитывать, у ведомства Сытника существует мощная группа поддержки, которая используя медиа давит не только на САП, но и на политикум. Логика представителей этой группы проста: НАБУ - единственный орган, который не имитирует борьбу с коррупцией, поэтому все, кто его критикует - враги. В таком направлении выстраивает свою оборону и Сытник. В упомянутом интервью АТР, он говорил, что в дискредитацию НАБУ вкладываются огромные средства, а больше всего критикуют за отсутствие приговоров. И тут же объяснял: компетенция НАБУ заканчивается после передачи дела прокурору, который будет представлять обвинение в суде. Проще говоря, виноваты прокуроры и судьи, а "мочат" только Антикоррупционное бюро.

После публикации Шабунина, Сытник получил дополнительный козырь в противостоянии с САП. Можно предположить, что он потребует от Генпрокуратуры проверить обнародованную информацию и дать ей ход. А группа поддержки НАБУ будет громко обвинять ГПУ в нежелании наказывать Холодницького. Если же проверка будет осуществляться, будут обвинять в ее затягивании или еще в чем-то. В эффективности такой технологии антикоррупционеров, которые не слезают из телеэфиров, можно было убедиться неоднократно. Правда, их мощная медийная поддержка не помогла ни НАБУ, ни САП выиграть в суде хоть какое-то топовое дело.

Как написал Шабунин, Холодницкий публично заявил, что берет на себя полную ответственность за ошибки и бездействие своих процессуальных руководителей по делу ЗТМК. Но вряд ли, добровольные помощники НАБУ этим удовлетворятся. Во-первых, Антикоррупционному бюро необходимо показать результат. Если результата нет, нужно назначить виновного. Сейчас таким виноватым назначают Холодницкого, и темпа атак против него не будут сбавлять. Поэтому, ожидаемо, его в прессе будут связывать не только с интересами Фирташа.

Во-вторых, эскалация войны против САП выглядит как месть за отказ парламента назначать аудитором Бюро американца Роберта Сторча. В-третьих, мстить могут еще и за изменения к закону о э-декларировании, которые обязывают антикоррупционеров подавать электронные декларации. Кое-кто из экспертов заметил: Шабунин пошел в атаку на САП после того, как президент подписал этот закон. Возможно, это и конспирология, а вот то, что обострение конфликта Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры рискует превратиться в серьезные баталии - реальность. От этого не выиграет ни один из ее участников. О настоящей борьбе с коррупцией придется забыть, зато общество будет наблюдать, как антикоррупционеры будут бросаться друг в друга обвинениями.