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Топливно-энергетический комплекс
Бывший замминистра топлива и энергетики Кирюшин задержан в Грузии - Луценко
23:42 28.03.2017 |
В Грузии в субботу, 25 марта, был задержан бывший заместитель министра топлива и энергетики Игорь Кирюшин, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук во вторник ночью.
"ГСУ ГПУ (Главным следственным управлением Генпрокуратуры - ИФ) осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении зам министра ТЭК времен Януковича - господина Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича В.Ф. имуществом, принадлежащим ОАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвыдобування", на общую сумму более 2 млрд грн", - говорится в сообщении.
Ю.Луценко отметил, что органы правосудия Грузии приняли решение о временном аресте И.Кирюшина на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину.
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