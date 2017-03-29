Неожиданное желание Шокина возобновиться на должности Генпрокурора, скорее всего, связано с политическими играми на высшем уровне.

Неожиданное обращение экс-генпрокурора Виктора Шокина с иском к Высшему административному суду Украины о возобновлении на должности, в котором тот просит признать незаконными и отменить указ президента о его увольнении, а также соответствующее постановление Верховной Рады, вызвало искреннее недоумение в соцсетях. Зачем пенсионеру-прокурору, который уже почти год отдыхает от работы, снова пытаться через суд вернуться на Резницкую.

Существует лишь два объяснения этим действиям. Первое: Шокин от скуки решил пойти по стопам "трижды генпрокурора Святослава Пискуна, который успешно восстанавливался в должности, аргументировав это тем, что его уволили во время больничного. После возвращения на должность его опять увольняли. Пока Пискуну не надоело ходить по судам. Еще один абсурдный прецедент произошел во времена Виктора Ющенко, когда в 2007 году уволенный указом президента губернатор Киевщины Евгений Жовтяк через суд восстановился в должности. Сразу после решения суда Ющенко уволил его уже без всяких юридических закавык.

В случае же с Шокиным непонятно, зачем ему входить в историю подобным образом. Впрочем, зная Шокина, кажется, что он подает иск через собственные болезненные амбиции, а по отмашке сверху. То есть речь идет о многоходовке, которая пока выглядит причудливо: Шокин вернется в свое кресло, а Юрий Луценко становится реальным претендентом в премьеры. Владимира Гройсмана конспирологи уже "сватают" на должность партийного председателя Блока Петра Порошенко, которую освобождает столичный мэр Виталий Кличко.

Эксперты отмечают: в случае возобновления Шокина судебным решением отпадает потребность в голосовании Верховной Рады за Генпрокурора. Но насколько реально реализовать подобную хитрую комбинацию? Во-первых, Луценко пока не выполнил главное обещание, с которым шел в Генпрокуроры - заочно осудить Виктора Януковича. В случае его перехода на премьерскую работу до успешного суда над Януковичем стоит ожидать обвинений и в его адрес, и в адрес власти в целом. А это дополнительные репутационные риски.

Во-вторых, Шокин, на которого общество возлагало много надежд, ушел с должности так их и не оправдав. Поэтому его возвращение на Резницкую вообще будут истолковывать, как издевательство над здравым смыслом.

В-третьих, Владимир Гройсман своей работой в правительстве не дает оснований для разговоров об отставке. Лишь отдельные оппозиционеры вроде Юлии Тимошенко требуют нового правительства. А значит замена Гройсмана на Луценко вызовет закономерный вопрос у общества: кому нужны эти политические игры? К тому же смена правительственной команды и ее руководителя - дополнительное напряжение на парламентскую коалицию, которая и без того работает достаточно трудно.

Вот и получается, что история с возобновлением Шокина - это такая себе "страшилка" или зондирование настроений общества. Далеко не факт, что суд станет на сторону прокурора-пенсионера, но сейчас только и разговоров о его вероятном, хотя, скорее, невозможном камбэке.