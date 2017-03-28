Вадим ДЕНИСЕНКО, Деловая столица

В течение последних дней я услышал кучу историй о том, что продавцы воды для общественных организаций будут заполнять декларации.

Я не хочу опровергать мифы, остановлюсь на реальных причинах сопротивления общественности.

Выделяю только главные.

1. Есть ряд организаций, через которые проходят миллионные гранты на борьбу с коррупцией. По сути, появятся публикации о том, как организация антикоррупционера Х получила $100, $200, $300 тыс. и т. д. И у нас будет топ-10 лидеров, которые привлекут максимум внимания к себе. И эти топ-10 наиболее раскрученные в медиа.

2. Большинство грантов проходят через частных предпринимателей для минимизации налогов. На это закрывают глаза доноры, и это не тревожит государство. Но после декларации мы увидим, что через 50-60 частных предпринимателей проходит львиная доля всех грантовых денег. ГО имеют своих трех-четырех частников, которые работают на них. Эта история вполне законна, но может вызвать массу вопросов.

3. На администрирование любой общественной организации идет от 30 до 50% гранта. Если эти цифры выплывут, станет понятным, насколько неэффективна трата денег.

4. Существует высокая вероятность, что после первой волны денежных разоблачений настанет время поговорить, на что же эти деньги выделяются и что было сделано. И здесь могут возникнуть большие нюансы.

Это главные причины, почему так много ломается копий вокруг е-деклараций. Все остальное - лишь антураж и пиар. И, между прочим, личное состояние антикоррупционеров вряд ли станет главной проблемой для них.

И последнее. О сайте НАПК, который лежит, я могу сказать только то, что говорил три месяца назад: сайт надо написать заново. Единственный плюс: антикоррупционеры, которые полгода назад кричали, что такая позиция - это измена, сейчас молчат. Второй простой момент - стоит подумать над тем, чтобы растянуть в течение года подачу деклараций различными группами декларантов. Тогда у нас не будет такого наплыва желающих.