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Немного о е-декларациях для антикоррупционеров
20:22 28.03.2017 |
В течение последних дней я услышал кучу историй о том, что продавцы воды для общественных организаций будут заполнять декларации.
Я не хочу опровергать мифы, остановлюсь на реальных причинах сопротивления общественности.
Выделяю только главные.
1. Есть ряд организаций, через которые проходят миллионные гранты на борьбу с коррупцией. По сути, появятся публикации о том, как организация антикоррупционера Х получила $100, $200, $300 тыс. и т. д. И у нас будет топ-10 лидеров, которые привлекут максимум внимания к себе. И эти топ-10 наиболее раскрученные в медиа.
2. Большинство грантов проходят через частных предпринимателей для минимизации налогов. На это закрывают глаза доноры, и это не тревожит государство. Но после декларации мы увидим, что через 50-60 частных предпринимателей проходит львиная доля всех грантовых денег. ГО имеют своих трех-четырех частников, которые работают на них. Эта история вполне законна, но может вызвать массу вопросов.
3. На администрирование любой общественной организации идет от 30 до 50% гранта. Если эти цифры выплывут, станет понятным, насколько неэффективна трата денег.
4. Существует высокая вероятность, что после первой волны денежных разоблачений настанет время поговорить, на что же эти деньги выделяются и что было сделано. И здесь могут возникнуть большие нюансы.
Это главные причины, почему так много ломается копий вокруг е-деклараций. Все остальное - лишь антураж и пиар. И, между прочим, личное состояние антикоррупционеров вряд ли станет главной проблемой для них.
И последнее. О сайте НАПК, который лежит, я могу сказать только то, что говорил три месяца назад: сайт надо написать заново. Единственный плюс: антикоррупционеры, которые полгода назад кричали, что такая позиция - это измена, сейчас молчат. Второй простой момент - стоит подумать над тем, чтобы растянуть в течение года подачу деклараций различными группами декларантов. Тогда у нас не будет такого наплыва желающих.
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|Немного о е-декларациях для антикоррупционеров
Большинство грантов проходят через частных предпринимателей для минимизации налогов. На это закрывают глаза доноры, и это не тревожит государство. Но после декларации мы увидим, что через 50-60 частных предпринимателей проходит львиная доля всех грантовых денег.
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