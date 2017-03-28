Александр СУКОВ, Деловая столица

"Убийца авианосцев" будет утилизирован, а вырученные деньги пойдут на оплату долгов по зарплате корабелов.

Недостроенный ракетный крейсер "Украина", который уже четверть века стоит на приколе в акватории Николаевского завода им. 61 коммунара, будет разоружен и продан, а деньги направлены на выплату долгов по зарплате рабочим завода. Об этом на прошлой неделе сообщил первый замглавы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, добавив, что президент Петр Порошенко уже подписал соответствующий указ. "Если снять вооружение и продать то, что останется, - там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза по столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы", - сказал Бонь николаевским корабелам.

Президентский документ, по сути, похоронил последнего "динозавра" из эпохи масштабных проектов военно-промышленного комплекса СССР, которые создавались с претензией на мировое господство, однако после раздела советсткого имущества оказались на территории Украины, но так и не нашли своего применения в современной украинской армии.

Биография ракетного крейсера "Украина" довольно коротка: проект его был разработан в конце 70-х годов прошлого века, в 1990 г. он был спущен на воду, но в 1996-м его строительство остановилось из-за прекращения финансирования.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал "ДС", что корабль такого класса предназначался для борьбы с авианесущими крейсерами и должен укомплектовываться противокорабельными ракетами, в том числе - с ядерными боеголовками. Радиус действия таких ракет - около 300 км, и он мог бы использоваться не только в Черном море, которое, кстати, мог бы полностью контролировать, но и в открытом океане.

Проще говоря, задачей такого корабля в случае войны было подкрасться к авианосцу, окруженному кораблями сопровождения, и за пару сотен километров пальнуть ракетой прежде, чем его настигнет ответный огонь противника.

По словам Самуся, несмотря на свою 95%-ную готовность в конце 2000-х, крейсер "Украина" просто не "помещался" в Военную доктрину Украины - он оказался слишком крупным для Военно-морских сил Украины, которые не планировали бороться с авианосцами ни в открытом океане, ни в Черном море. Использовать его в составе украинских ВМС было бы проблематично - без надлежащего боевого обеспечения он был бы легкой мишенью, в том числе для российского флота, у которого в Черном море есть аналогичный корабль.

Поэтому периодически рассматривались различные варианты его использования, в том числе - продажа за рубеж. Хотела его приобрести и Россия, у которой уже есть три корабля такого класса - по одному на каждом флоте. Однако она предлагала купить крейсер "Украина" фактически по цене металлолома - около $20 млн, тогда как стоимость корабля такого класса, по словам Самуся, может достигать $1 млрд.

Вариант достроить "Украину" самостоятельно и затем продать был маловероятным, поскольку Россия противодействовала его достройке. Но даже если бы удалось его достроить, то на его доукомплектование нужно было потратить $100-300 млн, и не было 100%-ной уверенности, что после этого его можно было бы реализовать.

Самусь рассказал, что в 2005-2010 гг. было окно возможностей по использованию крейсера "Украина" в американской программе создания противоракетной обороны. В таком случае крейсер бы оставался украинским, но на нем бы могли разместиться американские противоракетные системы, защищающие Европу от возможных ракетных атак со стороны Ирана. Но это была слишком фантастическая идея, поскольку американцы опасались передавать свои ракетные технологии, и дальше теоретических концепций этот вариант развития не получил. И как показало время, это было правильно - этот корабль в таком случае базировался бы в Севастополе и мог бы быть захвачен россиянами во время аннексии Крыма.

Также была идея переоборудовать крейсер "Украина", на котором есть площадки для размещения двух вертолетов, в корабль миротворческой миссии, но и этот вариант не был реализован.

По мнению Самуся, если говорить о достройке крейсера "Украина" и дальнейшем его использовании в составе украинских ВМС, то намного более целесообразным был бы вариант использовать деньги для постройки 10-15 малых морских платформ с современным ракетным вооружением, которые намного более эффективно, чем "Украина", будут противостоять российскому агрессору. "Поэтому решение о демилитаризации и продаже крейсера "Украина" целиком оправдано", - отметил эксперт.

Крейсер "Украина", по сути, повторил судьбу других махин советского ВПК, которые после распада СССР не нашли своего применения в Украине. Например, в конце 1990-х в рамках программы по сокращению ядерных вооружений (программа Нанна-Лугара) были порезаны на металлолом или отданы России в качестве погашения долгов за газ стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

В 1998-м недостроенный авианосец "Варяг" был продан под нужны казино бизнесмену из Макао, но затем оказалось, что хитрый Китай достроил и вооружил его, дав новое имя - "Ляонин".