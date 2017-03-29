Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре провести выемку документов в Государственном Ощадном банке, Государственном экспортно-импортном банке, Укргазбанке, ОТП Банке и банке "3/4" (все - Киев) по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

С октября 2016 года Генеральная прокуратура проводит расследование по делу о махинациях с покупкой ОВГЗ.

По данным следствия, должностные лица Кабинета Министров, Министерства финансов, Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Расчетного центра Украинской фондовой биржи, Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, с привлечением должностных лиц Фидобанка, Экспобанка, Укрбизнесбанка, Автокразбанка в 2011-2013 году способствовали ряду компаний-нерезидентов в покупке ОВГЗ, нанеся госбанкам убытков на 500 млн гривен.

17 марта Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры и предоставил разрешение на временный доступ к документам, содержащим банковскую тайну, которые находятся во владении 5 указанных банков.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2017 год средства от спецконфискации активов бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 1,5 млрд долларов.