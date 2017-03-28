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Светлодарская дуга. Почему боевики начали обострять бои
15:01 28.03.2017 |
Места боевой славы ВСУ не дают покоя террористам, которые стремятся к реваншу.
Светлодарская дуга пока остается едва ли не самым успешным для Вооруженных сил Украины участком линии фронта за последние годы - почти вся так называемая "серая зона" здесь уже отвоевана нашей армией.
Вместе с тем, террористы мириться с таким положением вещей не хотят и не оставляют надежд отвоевать утраченные в декабре прошлого года позиции.
Стоит напомнить, что события здесь еще год назад перешли в фазу горячего противостояния. В феврале месяце прошлого года ВСУ перешли на этом участке фронта в "ползучее наступление", что до конца лета позволило установить свой контроль над большим куском "серой зоны".
В частности, украинскими войсками были захвачены стратегические высоты вблизи поселка Луганское, что позволило подойти почти вплотную к Углегорску и Дебальцево, которые согласно мирным соглашениям "Минск-1" должны были бы контролироваться Киевом.
Затем, в результате удачного контрнаступления 18 декабря Вооруженные силы Украины ворвались на позицию "Мара", после чего в течение дня ими были захвачены высота "Крест", высота "Звезда", "Пятый пост" и "Четвертый пост". Но самым главным стратегическим достижением украинских войск было установление контроля над лесом, из которого террористы все время вели обстрелы украинских позиций, а также над высотой "222" - стратегически важной в этом районе.
А в придачу, 23 декабря поселок Новолуганское, что длительное время находился ничейным в "серой зоне", заняли подразделения батальона "Донбасс-Украина". Кстати, именно здесь вчера, 27 марта, во второй половине дня прогремел взрыв. Как выяснилось чуть позже - это два добровольца батальона "Донбасс-Украина" подорвались на растяжке и погибли.
Кроме этого, как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки наибольшее количество обстрелов боевики осуществили именно на этом направлении, где из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также крупнокалиберных пулеметов, российско-оккупационные войска вели огонь по защитникам Луганского.
Чтобы подавить огневую активность противника наши военнослужащие открывали огонь в ответ. Под раздачу украинской артиллерии попали огневые точки террористов в Калиновке и Логвиновом, после чего в эти районы осуществили вылазку бойцы ВСУ и с помощью минометов навели там порядок.
Что интересно, бой был настолько мощным, что его отголоски слышали даже жители Углегорска и Дебальцево. По крайней мере, они писали об этом в соцсетях.
Осталось добавить, что для террористов это направление является очень важным, поскольку прорыв обороны ВСУ даст им возможность выйти к Углегорской ТЭЦ, Светлодарску, а также на Бахмут и дальше. Да и отбить позиции ВСУ в районе "волшебного леса" и Кикиморы, в определенной степени задача для них ключевая, поскольку раньше из леса хорошо простреливались позиции 54-й бригады вблизи Луганского и Светлодарска, а сейчас простреливаются позиции боевиков.
Что касается относительного затишья, которое наблюдалось здесь в последние недели, то оно было вызвано скорее погодными факторами, чем военными или дипломатическими. Дело в том, что в начале весны, с наступлением потепления, начал размерзаться грунт и поле боя превратилось в болото. Но сейчас донбасская степь начала подсыхать, поэтому вслед за недавними обстрелами не исключены и попытки прорыва диверсионно-разведывательных или даже штурмовых групп.
Судя по тенденции последних лет, если на Донбассе в ближайшее время ничего кардинально не изменится, то нас ждет еще одно лето артиллерийского "пинг-понга" и позиционных боев, почти без продвижения вперед. Ведь "серая зона" в этом районе почти закончилась, а за ее пределы, как показывает практика, ВСУ выходить не решаются.
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