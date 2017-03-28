Боевики рапортуют об очередном обстреле оккупированных Пикуз, а бойцы ВСУ под Широкино и Водяным защищают позиции под минометным и артиллерийским огнем.

Мариупольское направление - традиционно очень горячее. Несмотря на то, что по словам пресс-офицера сектора "Мариуполь" Сергея Жмурко количество обстрелов со стороны боевиков уменьшается и за последние сутки было зафиксировано 19 случаев, в целом ситуация не улучшается. И перспективы к улучшению нет - это скорее своеобразное "затишье", если его можно таким назвать, после эскалации недельной давности, когда под Водяным и Пикузами состоялся бой между нашими "морпехами" и боевиками. В результате эскалации погибли трое наших бойцов и восемь боевиков за первые сутки. Впоследствии количество погибших боевиков увеличилось еще на десять.

Стоит напомнить, что с 20-го марта в течение трех дней велись активные боевые действия, в которых террористы обстреливали наши позиции под Водяным из "Градов", 122-мм и 152-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, стрелкового оружия, гранатометов. ВСУ вели огонь в направлении Пикуз, где стояли террористы. Бой продолжался за позиции боевиков, которые были оборудованы на грунтовой дороге между нашим Водяным и Пикузами, немного удаленные от оккупированного населенного пункта. Эти позиции морпехам удалось занять, впрочем попытка закрепиться оказалась неудачной. Боевики с помощью артиллерии и танка оттеснили ВСУ. Ключевую роль сыграло то, что у нашего танка, который прикрывал морпехов, закончился боекомплект.

После этого террористы характерно обстреливали наши позиции под Широкино, Лебединским, Талаковкой, Красногоровкой. ВСУ вели огонь в ответ. Боевики рассказывали об обстрелах их позиций в Саханке и "прилетах" по Пикузам.

Куратор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук рассказывал, что оккупанты на Мариупольском направлении применяют широчайший спектр своего штатного вооружения, включая 122-мм ствольную артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы, БМП-2, танки, зенитные установки и станковые гранатометы обоих видов, кроме автоматического стрелкового оружия. В первой линии возле противника были замечены "Рапиры"- 100-мм противотанковые пушки. В течение прошлых выходных противник на этом направлении силами 2-х батарей 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30 обстреливал участки под Водяным, Гнутово и Широкино, отдельные снаряды ложились вдоль трассы Мариуполь - Тельманово. С юго-западной окраины Саханки вел огонь танк оккупантов, а также были замечены маневры БМП-2 из района Пикузы.

На сегодняшнее утро известно об обстрелах "морпехов" в Широкино из зенитной установки ЗУ-23-2, а по Водяному стреляли из пулеметов. С утра идет бой с использованием стрелкового оружия в районе Широкино.

Война возвращается к традиционному позиционному характеру, когда враг пытается нанести как можно больше потерь ВСУ, используя артиллерию. С наступлением стабильного тепла и появлением "зеленки" здесь активизируются штурмовые группы врага и снайперы. На Приморье практически не осталось серой зоны. Между тем самым Водяным и Пикузами всего 2 километра, а до позиций врага на высоте "Дерзкая" (или "Дерзкой" от названия кургана) и того меньше - наши ребята стоят примерно в 100 метрах от вражеских опорников.

Сегодня можно говорить, что эпицентр боевых действий переместился ближе к Авдеевке и Горловке, а также под Попасную, впрочем заметна тенденция, что боевики пытаются в собственных средствах СМИ, а также при поддержке российских журналистов, создать впечатление гуманитарной катастрофы калибра украинской Авдеевки в Пикузах. Довольно частыми являются сюжеты о разбитом селе, где нет позиций террористов, а живут исключительно несколько мирных людей, по которым ведут огонь "злые укропы". Конечно, о том, что с позиций на окраинах села боевики бьют по Водяному ни слова в подобных сюжетах нет. А перебитое электричество, которое уже отремонтировали после боев недельной давности, в этом лишь на руку террористам. Стоит напомнить, что село за Минском-1 должно быть под украинским флагом, но в конце 2015-го года боевики его захватили и до сих пор удерживают.

Говорить о перспективе нашего наступления в этом районе сегодня очень трудно. Последняя неудачная попытка отбить позиции врага показала, что масштабной операции не будет то ли из-за "минских договоренностей", то ли по другой причине. Наступление возможно только с использованием тактики "ползучего наступления" или мелких шагов, когда под прикрытием артиллерии пехота быстро выдвигается на позиции врага и вступает в бой. Если их удается захватить, то стоит задача закрепиться, а артиллерия кроет вражеские тылы. Впрочем, за три года войны враг достаточно прочно окопался даже в каменистой степи, оборудовал огневые позиции и не избегает использовать реактивную артиллерию после минимального продвижения наших ребят, что очень затрудняет наступление. Для успешной операции придется применить существенные силы, танки и тяжелую технику. И бой за Пикузы возможен, если одновременно ВСУ устроят наступление в районе Широкино в направлении Саханки-Ужевки или Безымянного, а также на оккупированное Верхнешироковское (бывший Октябрь) с целью растянуть оборону врага. Однако, такую операцию необходимо тщательно планировать и сейчас она вряд ли является реальной.

Если говорить о "ползучем наступлении", то сегодня реализовать его довольно трудно, но, вполне возможно, что приоритетом может быть высота "Дерзкая", которая является ключевой на линии обороны боевиков Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка.

Впрочем, скорее всего, война на Мариупольском направлении в ближайшее время будет носить исключительно позиционный характер с постоянными обстрелами, продвижением и локальными боями штурмовых групп и снайперов.