Финансовые новости
- |
- 28.03.17
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Мариупольское направление. Какая перспектива боев за Пикузы
13:01 28.03.2017 |
Боевики рапортуют об очередном обстреле оккупированных Пикуз, а бойцы ВСУ под Широкино и Водяным защищают позиции под минометным и артиллерийским огнем.
Мариупольское направление - традиционно очень горячее. Несмотря на то, что по словам пресс-офицера сектора "Мариуполь" Сергея Жмурко количество обстрелов со стороны боевиков уменьшается и за последние сутки было зафиксировано 19 случаев, в целом ситуация не улучшается. И перспективы к улучшению нет - это скорее своеобразное "затишье", если его можно таким назвать, после эскалации недельной давности, когда под Водяным и Пикузами состоялся бой между нашими "морпехами" и боевиками. В результате эскалации погибли трое наших бойцов и восемь боевиков за первые сутки. Впоследствии количество погибших боевиков увеличилось еще на десять.
Стоит напомнить, что с 20-го марта в течение трех дней велись активные боевые действия, в которых террористы обстреливали наши позиции под Водяным из "Градов", 122-мм и 152-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, стрелкового оружия, гранатометов. ВСУ вели огонь в направлении Пикуз, где стояли террористы. Бой продолжался за позиции боевиков, которые были оборудованы на грунтовой дороге между нашим Водяным и Пикузами, немного удаленные от оккупированного населенного пункта. Эти позиции морпехам удалось занять, впрочем попытка закрепиться оказалась неудачной. Боевики с помощью артиллерии и танка оттеснили ВСУ. Ключевую роль сыграло то, что у нашего танка, который прикрывал морпехов, закончился боекомплект.
После этого террористы характерно обстреливали наши позиции под Широкино, Лебединским, Талаковкой, Красногоровкой. ВСУ вели огонь в ответ. Боевики рассказывали об обстрелах их позиций в Саханке и "прилетах" по Пикузам.
Куратор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук рассказывал, что оккупанты на Мариупольском направлении применяют широчайший спектр своего штатного вооружения, включая 122-мм ствольную артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы, БМП-2, танки, зенитные установки и станковые гранатометы обоих видов, кроме автоматического стрелкового оружия. В первой линии возле противника были замечены "Рапиры"- 100-мм противотанковые пушки. В течение прошлых выходных противник на этом направлении силами 2-х батарей 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30 обстреливал участки под Водяным, Гнутово и Широкино, отдельные снаряды ложились вдоль трассы Мариуполь - Тельманово. С юго-западной окраины Саханки вел огонь танк оккупантов, а также были замечены маневры БМП-2 из района Пикузы.
На сегодняшнее утро известно об обстрелах "морпехов" в Широкино из зенитной установки ЗУ-23-2, а по Водяному стреляли из пулеметов. С утра идет бой с использованием стрелкового оружия в районе Широкино.
Война возвращается к традиционному позиционному характеру, когда враг пытается нанести как можно больше потерь ВСУ, используя артиллерию. С наступлением стабильного тепла и появлением "зеленки" здесь активизируются штурмовые группы врага и снайперы. На Приморье практически не осталось серой зоны. Между тем самым Водяным и Пикузами всего 2 километра, а до позиций врага на высоте "Дерзкая" (или "Дерзкой" от названия кургана) и того меньше - наши ребята стоят примерно в 100 метрах от вражеских опорников.
Сегодня можно говорить, что эпицентр боевых действий переместился ближе к Авдеевке и Горловке, а также под Попасную, впрочем заметна тенденция, что боевики пытаются в собственных средствах СМИ, а также при поддержке российских журналистов, создать впечатление гуманитарной катастрофы калибра украинской Авдеевки в Пикузах. Довольно частыми являются сюжеты о разбитом селе, где нет позиций террористов, а живут исключительно несколько мирных людей, по которым ведут огонь "злые укропы". Конечно, о том, что с позиций на окраинах села боевики бьют по Водяному ни слова в подобных сюжетах нет. А перебитое электричество, которое уже отремонтировали после боев недельной давности, в этом лишь на руку террористам. Стоит напомнить, что село за Минском-1 должно быть под украинским флагом, но в конце 2015-го года боевики его захватили и до сих пор удерживают.
Говорить о перспективе нашего наступления в этом районе сегодня очень трудно. Последняя неудачная попытка отбить позиции врага показала, что масштабной операции не будет то ли из-за "минских договоренностей", то ли по другой причине. Наступление возможно только с использованием тактики "ползучего наступления" или мелких шагов, когда под прикрытием артиллерии пехота быстро выдвигается на позиции врага и вступает в бой. Если их удается захватить, то стоит задача закрепиться, а артиллерия кроет вражеские тылы. Впрочем, за три года войны враг достаточно прочно окопался даже в каменистой степи, оборудовал огневые позиции и не избегает использовать реактивную артиллерию после минимального продвижения наших ребят, что очень затрудняет наступление. Для успешной операции придется применить существенные силы, танки и тяжелую технику. И бой за Пикузы возможен, если одновременно ВСУ устроят наступление в районе Широкино в направлении Саханки-Ужевки или Безымянного, а также на оккупированное Верхнешироковское (бывший Октябрь) с целью растянуть оборону врага. Однако, такую операцию необходимо тщательно планировать и сейчас она вряд ли является реальной.
Если говорить о "ползучем наступлении", то сегодня реализовать его довольно трудно, но, вполне возможно, что приоритетом может быть высота "Дерзкая", которая является ключевой на линии обороны боевиков Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка.
Впрочем, скорее всего, война на Мариупольском направлении в ближайшее время будет носить исключительно позиционный характер с постоянными обстрелами, продвижением и локальными боями штурмовых групп и снайперов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в феврале 2017г возрос на 0,78% в долларовом выражении - Минфин
|Рост дефицита торгового баланса на $1,8 млрд из-за блокады Донбасса будет нивелирован высокими ценами на экспорт, - НБУ
|Порошенко предлагает Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах
|Война под Донецком. Почему начались новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 27 марта начал снижаться
|НБУ заложил в прогноз по инфляции в 2017 повышение цен на газ и отопление с октября
|МВФ одобрил обновленные макропрогнозы, - НБУ
"Мы предоставили свои экономические оценки МВФ относительно блокады Донбасса, обсуждали эти цифры с экспертами фонда. Они согласились с нашими оценками и взяли за основу", - директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук.
|Порошенко подписал закон о внесении изменений в законодательство относительно е-декларирования
|Зачем Захарченко плюнул Януковичем в морду Путину
|"Гей-поправка" может снова отложить безвиз
Это интересно
|Ford придумал подушку безопасности на потолке
|Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
|Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год
|Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
|В Москве сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari
|Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
|Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают