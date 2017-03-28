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Рост дефицита торгового баланса на $1,8 млрд из-за блокады Донбасса будет нивелирован высокими ценами на экспорт, - НБУ
11:27 28.03.2017 |
Национальный банк считает, что рост дефицита торгового баланса на 1,8 млрд долларов в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе будет нивелирован более высокими мировыми ценами на основные экспортные товары Украины.
Об этом в эфире "Радио Вести" сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук, передают Українські Новини.
20 марта монетарный комитет НБУ провел внеплановый пересмотр своих макропрогнозов после переноса Международным валютным фондом рассмотрения выделения Украине следующего транша.
По оценкам Национального банка, в результате развития ситуации на востоке страны сократится экспорт металлургической продукции и увеличится импорт угля.
В результате дефицит текущего счета платежного баланса может ухудшиться примерно на 1,8 млрд долларов.
"Это может быть нивелировано лучшими условиями торговли и более высокими ценами на железную руду, металл и зерно, чем это было в январе", - отметил он.
К примеру, в прогнозе НБУ заложена стоимость железной руды на уровне 75 долларов/тонна, тогда как сейчас котировки находятся на уровне 90-95 долларов.
То же самое касается и цен на зерно.
Кроме того, НБУ в своих прогнозах закладывает цену на нефть на уровне 55 долларов, на газ - 230-240 долларов за 1 000 куб. м.
Вместе с тем Нацбанк намерен компенсировать негативный эффект от блокады своей процентной политикой и сокращением валютных интервенций.
Как и прежде Центральный банк рассчитывает на дедолларизацию населения в текущем году и поступление официального внешнего финансирования от МВФ, ЕС, международных финансовых организаций и двухсторонних соглашений Украины.
В то же время НБУ не ожидает значительного оттока долгового капитала в этого году, как это было прежде.
"Мы видим активизацию экономического роста в Украине, мы видим спрос на долговые ресурсы. Пока мы не закладываем приток долгового капитала, но и не закладываем такого оттока как это было в предыдущие 3 года", - подчеркнул Николайчук.
Наиболее ярким примером он назвал недавнее размещение агрокомпании "Кернел" на 500 млн долларов.
По мнению представителя НБУ другие компании также будут возобновлять доступ к международному рынку капитала.
Как сообщали Українські Новини, 20 марта НБУ ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 с $3,5 млрд до $4,3 млрд из-за блокады Донбасса.
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"Мы предоставили свои экономические оценки МВФ относительно блокады Донбасса, обсуждали эти цифры с экспертами фонда. Они согласились с нашими оценками и взяли за основу", - директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук.
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