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Порошенко предлагает Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах
11:06 28.03.2017 |
Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах.
Об этом говорится в законопроекте №6232 о внесении изменений в процессуальные кодексы, передают Українські Новини.
Президент предлагает установить, что в судах функционирует система автоматизированного ареста средств, которая обеспечивает оперативное наложение ареста на денежные средства, содержащиеся на банковских счетах.
Система автоматизированного ареста средств является составной частью Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
Пользователями системы автоматизированного ареста средств на банковских счетах в суде являются судьи.
Информация об аресте средств вносится судьей на основании соответствующего определения суда, скрепляется его электронной цифровой подписью и подлежит кодированию.
Несанкционированное вмешательство в работу системы автоматизированного ареста средств влечет ответственность, установленную законом.
В случае обеспечения иска путем наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете, решение об обеспечении иска подлежит немедленному исполнению с момента его вынесения путем внесения соответствующей записи в систему автоматизированного ареста средств.
Также по заявлению взыскателя суд может наложить арест на денежные средства лица, имеющего задолженность перед должником, которая не оспаривается указанным лицом или подтверждена судебным решением, вступившим в законную силу.
Как сообщали Українські Новини, Государственный бюджет на 2017 год предусматривает 11,579 млрд гривен поступлений от конфискации средств.
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