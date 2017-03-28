Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах.

Об этом говорится в законопроекте №6232 о внесении изменений в процессуальные кодексы, передают Українські Новини.

Президент предлагает установить, что в судах функционирует система автоматизированного ареста средств, которая обеспечивает оперативное наложение ареста на денежные средства, содержащиеся на банковских счетах.

Система автоматизированного ареста средств является составной частью Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Пользователями системы автоматизированного ареста средств на банковских счетах в суде являются судьи.

Информация об аресте средств вносится судьей на основании соответствующего определения суда, скрепляется его электронной цифровой подписью и подлежит кодированию.

Несанкционированное вмешательство в работу системы автоматизированного ареста средств влечет ответственность, установленную законом.

В случае обеспечения иска путем наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете, решение об обеспечении иска подлежит немедленному исполнению с момента его вынесения путем внесения соответствующей записи в систему автоматизированного ареста средств.

Также по заявлению взыскателя суд может наложить арест на денежные средства лица, имеющего задолженность перед должником, которая не оспаривается указанным лицом или подтверждена судебным решением, вступившим в законную силу.

Как сообщали Українські Новини, Государственный бюджет на 2017 год предусматривает 11,579 млрд гривен поступлений от конфискации средств.