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Война под Донецком. Почему начались новые бои за Ясиноватский блокпост
09:21 28.03.2017 |
Ясиноватский блокпост продолжает оставаться одной из стратегических целей украинской армии.
С началом новой недели активизировались бои почти по всей линии разграничения, однако одна точка на карте привлекает к себе внимание гораздо больше, чем остальные.
Речь идет о Ясиноватском блокпосте (сокращенно - ЯБП), который находится в центре условного треугольника между украинской Авдеевкой и подконтрольными террористам Ясиноватой и Донецком.
Ценен он тем, что именно там находится стратегически важная Ясиноватская развязка на трассе Донецк - Горловка. Контролируя это место, можно контролировать сообщение между тремя упомянутыми городами. Именно поэтому здесь и обустроили свой блокпост террористы - непосредственно под развязкой.
На этом фото 2015-го года Андрея Рымарука из проекта "Вернись живым" хорошо видно, насколько миниатюрен данный плацдарм боевых действий. И насколько важен, потому что не только блокирует передвижение боевиков между Донецком и Горловкой, но и открывает прямой путь украинской армии для окружения и освобождения Ясиноватой.
Как мы помним, 29 декабря 2016 года, в результате стремительной контратаки, Вооруженные силы Украины уже отбивали у террористов этот блокпост, однако впоследствии вынуждены были оставить его. Дело в том, что тогда он значительно выступал вперед, вглубь позиций боевиков, поэтому удерживать его было не очень удобно.
Сейчас же ситуация несколько изменилась. С того времени ВСУ продвинулись вперед, отбили у террористов и закрепились на новых позициях в том районе, в частности на опорных пунктах "Алмаз-1" и "Алмаз-2", а также на Донецкой фильтровальной станции. Были также попытки отвоевать обратно и ЯБП, однако повторным успехом они пока не увенчались. И вот, судя по сообщениям с фронта, сейчас происходит очередная попытка вернуть ЯБП.
Еще в воскресенье около восьми часов вечера начала поступать информация с той стороны линии фронта о том, что украинская армия "утюжит" Ясиноватский блокпост артиллерией, а впоследствии и вообще о том, что там завязался ближний бой с использованием стрелкового оружия, гранатометов и 82 мм минометов, а дальнобойная артиллерия на некоторое время стихла.
Как прошла вторая половина ночи - неизвестно, но утром понедельника ближний бой продолжился. Если верить сообщениям от местных жителей в соцсетях, то эхо его слышали в Ясиноватой, Макеевке, а также в Ленинском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка и в районе железнодорожного вокзала.
А ближе к пяти часам понедельника стало известно, что в Донецке наметились проблемы с электричеством, кабельным телевидением, стационарной телефонной связью и интернетом, поэтому информация оттуда поступать перестала.
Что характерно: со стороны пресс-центра штаба АТО традиционно никакой информации о наступательных действиях наших войск не поступает - только об обстрелах наших позиций со стороны террористов. Собственно, мы уже давно к этому привыкли, поэтому здесь ничего нового. Вместе с тем волонтеры, которые занимаются нашей армией в этом районе, в минувшие выходные утверждали, что серьезных атак на ЯБП не планировалось в связи с недостаточными ресурсами, в том числе кадровыми.
Напомним, что со стороны Украины здесь бой ведет героическая уже 72-я бригада совместно с Украинской добровольческой армией (УДА), которым со стороны "ДНР" противостоят так называемая элита террористических войск - 100-я бригада Республиканской гвардии ДНР" и 11-й мотострелковый полк. При этом стоит отметить, что на оборону ЯБП террористы кладут трупами не меньше живой силы, чем в свое время на атаки Авдеевской промзоны.
Оно и понятно: если украинские войска возьмут ЯБП, то это не только позволит отрезать Донецк с севера, но и сместит акцент боевых действий с украинской территории (Авдеевка) на сепаратистскую (Ясиноватая). Не говоря уже о том, что любая угроза Донецку означает угрозу всей так называемой "народной республике".
И хотя Вооруженным силам Украины осталось только выбить боевиков из ЯБП и окопаться там самим - сделать это будет не так уж и просто. Однако, когда это удастся, линия фронта будет автоматически отодвинута на восток, до Каштанового (западный пригород Ясиноватой) и боевые действия развернутся за высоту "247.2", с которой простреливается уже непосредственно сама Ясиноватая.
Понимает все это и украинское командование, понимают и главари террористов вместе с их российскими кураторами, поэтому бои за Ясиноватский блок пост будут идти не на жизнь, а на смерть.
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