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Госдолг Украины в феврале 2017г возрос на 0,78% в долларовом выражении - Минфин
07:45 28.03.2017 |
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2017 года возрос на 10,34 млрд грн или $0,55 млрд - до 1,941 трлн грн или $71,76 млрд, сообщило Министерство финансов на своем сайте в понедельник.
Согласно сообщению, государственный долг к концу февраля составлял 1,666 трлн грн или $61,58 млрд, в том числе внешний - 977,64 млрд грн или $36,14 млрд. Гарантированный государством долг составлял 275,43 млрд грн или $10,18 млрд, в том числе внешний - 256,32 млрд грн или $9,47 млрд.
По данным министерства, основной причиной увеличения госдолга в феврале является докапитализация государственных Укрэксимбанка, Ощадбанка (оба Киев) и ПриватБанка (Днепр).
Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.
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