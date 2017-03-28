Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2017 года возрос на 10,34 млрд грн или $0,55 млрд - до 1,941 трлн грн или $71,76 млрд, сообщило Министерство финансов на своем сайте в понедельник.

Согласно сообщению, государственный долг к концу февраля составлял 1,666 трлн грн или $61,58 млрд, в том числе внешний - 977,64 млрд грн или $36,14 млрд. Гарантированный государством долг составлял 275,43 млрд грн или $10,18 млрд, в том числе внешний - 256,32 млрд грн или $9,47 млрд.

По данным министерства, основной причиной увеличения госдолга в феврале является докапитализация государственных Укрэксимбанка, Ощадбанка (оба Киев) и ПриватБанка (Днепр).

Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.

