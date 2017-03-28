Безналичный доллар постепенно дешевеет: 27 марта курс доллара на межбанке просел на 2 копейки, и зафиксировался в рамках 27,13-27,14 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

День прошел на межбанковском валютном рынке спокойно, и даже вяло. Без существенных курсовых раскачек.

«Открывался рынок на уровне 27,13-27,18 грн./$. А после по мере активизации банков котировки сузились до 27,14-27,17 грн./$. После 11 часов вслед за ростом валютного предложения рынок просел к 27,12-27,16 грн./$ и продержался там до обеда», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

После обеда цены проседали по мере закрытия сделок покупателями.

«В целом, межбанковские торги понедельника прошли в спокойной и уравновешенной обстановке, в которой не возникали предпосылки для вмешательства Нацбанка», - заверил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Тем не менее, валютчики смогли нарастить объемы долларовой торговли: 27 марта они достигли $274,04 млн., превысив показатель как минувшей пятницы ($202,88 млн.), так и прошлого понедельника ($192,52 млн.). И это притом, что активную валютную распродажу поддерживали не все экспортеры.

«Металлурги снова продавали немного, некоторые даже покупали», - отметил Юрий Гриненко.

Из числа продавцов доллара сегодня выделяли Приватбанк и УкрСиббанк, а из покупателей - Альфа-Банк и ВТБ Банк.

Казначеи объясняют активизировавшиеся валютные распродажи сезонностью, и рассчитывают на их продолжение завтра. Этого, кстати, ждут и покупатели доллара, которые сейчас скупаются впрок. Опасаются валютного дефицита из-за блокады на Донбассе.

«Основная причина роста продаж валюты заключается в факторе окончания месяца и связанной с этим увеличенной потребностью предприятий в гривне для расчетов с бюджетом и сотрудниками. Однако возросшее предложение валюты было достойно встречено повышенным спросом на валюту. Оживление интереса к покупке валюты в текущий момент связываем с ожиданиями рынка возможных перебоев в поставках валюты на межбанк со стороны металлургов, о которых уже могут свидетельствовать наблюдаемые в последние дни вялые продажи валюты представителями металлургической отрасли и рост спроса на валюту с их стороны для закупки сырья», - разъяснил UBR.ua ситуацию Станислав Верхградский.

Хотя банкиры не обещают ажиотажа, однако допускают дальнейшее подорожание доллара на межбанке.

«На завтра мы прогнозируем спокойную ситуацию на рынке. Предпосылок для кардинальных изменений как в сторону роста, так и снижения курса доллара, нет. Диапазон торгов составит порядка 27,10-27,20 грн./$. Рост поступлений на безналичный рынок скорее можно ожидать ближе к концу недели - в конце месяца», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Точно такой же прогноз выдали и его коллеги.

«28 марта фактор окончания бюджетно-налогового периода продолжит оказывать весомое влияние на расстановку сил на межбанке. Открытие безналичных торгов во вторник ожидаем на уровнях 27,10-27,20 грн./$ и без существенных курсовых колебаний в течение дня», - считает Станислав Верхградский.

На наличном рынке курсы валют ниже. И в теории банкиры могли бы скупать доллар и продавать его на межбанке. Однако пока они жалуются на слабую активность населения.

«Люди, конечно, сдают доллар в кассы, однако объемы не очень большие. Так что я бы не говорил о значительных валютных потоках с наличного рынка на безналичный», - отметил Юрий Гриненко.

Так что пока курс доллара в обменниках живут своей жизнью, посматривая на межбанк.

«27 марта торги на наличном рынке начинались с уровней 27,04-27,06 грн./$ к вечеру котировки поднялись к уровням 27,07-27,10 грн./$. Завтра наличный рынок будет зависеть от движения котировок на межбанковском рынке», - резюмировал Станислав Верхградский.