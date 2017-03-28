Национальный банк заложил в прогноз по инфляции в 2017 повышение цен на газ и отопление с октября.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук, передают Українські Новини.

"Мы учитываем следующее повышение на газ и отопление с октября", - сказал он.

Николайчук при этом не уточнил насколько они могут вырасти.

"Они будут корректироваться и зависеть от динамики обменного курса и цен на газ на мировых рынках. Фактически в прошлом году цены на газ и отопление вышли на рыночный уровень и сейчас зависят больше не от решений комиссии, а от других факторов, которые на них влияют", - добавил он.

При этом Николайчук считает, что в 2017 году НБУ может снизить влияние административно регулируемых тарифов на показатель индекса потребительских цен.

Как сообщали Українські Новини, 21 февраля (постановление №90) Кабинет Министров утвердил порядок пересмотра предельных розничных цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), согласно которому корректировка цен может осуществляться правительством каждые полгода (с 1 апреля и с 1 октября) в случае, если стоимость импортированного газа увеличится за полугодие более чем на 10%.

Кабмин ввел 2 новых понятия - "газовый год" (с 1 октября по 30 сентября) и "газовое полугодие" (с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта).

При расчете предельной розничной цены газа для населения и ТКЭ министерством энергетики будут учитываться: среднемесячные показатели цен на газ на немецком хабе NCG (за полугодие) с учетом затрат на транспортировку до украинской границы и входа в ГТС в пересчете на официальный курс НБУ за 2-й и 3-й месяцы текущего газового полугодия (либо май-июнь, либо ноябрь-декабрь), а также тарифы на поставку и распределения газа внутри Украины, НДС и торговая наценка поставщика.

Такие расчеты Минэнерго обвязано проводить за 2 месяца до начала каждого следующего газового полугодия и обнародовать их на своем сайте.

Если текущие цены на газ отклоняются от расчетов Минэнерго более чем на 10%, то Кабмин пересматривает их, если менее - то цены остаются прежние.