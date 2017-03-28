Финансовые новости
- |
- 28.03.17
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
МВФ одобрил обновленные макропрогнозы, - НБУ
20:14 27.03.2017 |
Национальный банк заявляет, что Международный валютный фонд одобрил его обновленные макропрогнозы.
Об этом в эфире "Радио Вести" сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук, передают Українські Новини.
"Мы предоставили свои экономические оценки МВФ относительно блокады Донбасса, обсуждали эти цифры с экспертами фонда. Они согласились с нашими оценками и взяли за основу", - сказал он.
Николайчук напомнил, что программа МВФ базируется на макроэкономических прогнозах, однако 3-й пересмотр программы сотрудничества не учитывал эффект блокады Донбасса.
В связи с этим МВФ попросил о предоставлении обновленных макропрогнозов и перенес рассмотрение транша для Украины.
Позже Николайчук сообщил, что теперь решение о третьем пересмотре программы зависит исключительно от фонда.
"Мы очень на это (на скорейшее рассмотрение МВФ украинского вопроса) рассчитываем, теперь мяч на стороне МВФ. Вынесение решения на борд (совет директоров) зависит от бюрократических преград фонда", - добавил Николайчук.
Как сообщали Українські Новини, совет директоров МВФ отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделение очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, которое было запланировано на 20 марта.
МВФ предложил пересмотреть показатели развития экономики вследствие действия блокады Донбасса.
По данным источников агентства, Украина и МВФ также обсуждают необходимость разблокирования отделений Сбербанка.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Война под Донецком. Почему начались новые бои за Ясиноватский блокпост
ТОП-НОВОСТИ
|Основным покупателем украинской "дочки" Сбербанка выступит сын владельца российской нефтяной компании
|Госдолг Украины в феврале 2017г возрос на 0,78% в долларовом выражении - Минфин
|Курс доллара на межбанке 27 марта начал снижаться
|НБУ заложил в прогноз по инфляции в 2017 повышение цен на газ и отопление с октября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко подписал закон о внесении изменений в законодательство относительно е-декларирования
|Зачем Захарченко плюнул Януковичем в морду Путину
|"Гей-поправка" может снова отложить безвиз
|Почему Гонтарева предлагает вместо себя Лавренчука
|"Ползучее наступление". Почему ВСУ активизировались в районе Первомайска
|Гендиректор ДТЭК Тимченко: Сегодня в компании создан отдельный "штаб", в котором первую скрипку играют юристы
Это интересно
|Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
|Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год
|Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
|В Москве сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari
|Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
|Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают
|Samsung Galaxy S8 можно будет вернуть в магазин в трехмесячный срок, получив полную компенсацию