Национальный банк заявляет, что Международный валютный фонд одобрил его обновленные макропрогнозы.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук, передают Українські Новини.

"Мы предоставили свои экономические оценки МВФ относительно блокады Донбасса, обсуждали эти цифры с экспертами фонда. Они согласились с нашими оценками и взяли за основу", - сказал он.

Николайчук напомнил, что программа МВФ базируется на макроэкономических прогнозах, однако 3-й пересмотр программы сотрудничества не учитывал эффект блокады Донбасса.

В связи с этим МВФ попросил о предоставлении обновленных макропрогнозов и перенес рассмотрение транша для Украины.

Позже Николайчук сообщил, что теперь решение о третьем пересмотре программы зависит исключительно от фонда.

"Мы очень на это (на скорейшее рассмотрение МВФ украинского вопроса) рассчитываем, теперь мяч на стороне МВФ. Вынесение решения на борд (совет директоров) зависит от бюрократических преград фонда", - добавил Николайчук.

Как сообщали Українські Новини, совет директоров МВФ отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделение очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, которое было запланировано на 20 марта.

МВФ предложил пересмотреть показатели развития экономики вследствие действия блокады Донбасса.

По данным источников агентства, Украина и МВФ также обсуждают необходимость разблокирования отделений Сбербанка.