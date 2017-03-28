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Порошенко подписал закон о внесении изменений в законодательство относительно е-декларирования
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который освобождает ряд военнослужащих от необходимости заполнять электронные декларации, но вводит обязательное электронное декларирование для представителей неправительственных общественных организаций (НГО).
Как сообщается в понедельник на официальном сайте Верховной Рады Украины, соответствующий закон "О внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (законопроект №6172) возвращен с подписью президента 27 марта 2017 года.
Верховная Рада 23 марта 268 голосами одобрила закон №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
В ходе рассмотрения во втором чтении и принятия в целом законопроекта Рада приняла большое количество поправок, часть из которых их авторы меняли с голоса. Таким образом, в настоящее время окончательный текст принятого документа неизвестен.
В посольстве США в Украине, комментируя принятые изменения, расширение перечня обязанных подавать е-декларации об имуществе и доходах на общественных деятелей является шагом назад в процессе реформ в Украине. "Е-декларации для высших государственных чиновников - сильный шаг вперед в продвижении реформ в Украине. Члены гражданского общества играют жизненно важную роль в обеспечении прозрачности; делать их мишенью - делать шаг назад", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в соцсети Twitter в четверг вечером.
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в своем аккаунте в "Твиттер" написал: "Е-декларации должны быть нацелены на коррупцию в органах государственного управления, а не препятствовать работе гражданского общества... Изменения в закон об е-декларировании - это шаг назад, не вперед, и должны быть пересмотрены".
В понедельник, 27 марта, стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал изменения в законодательство об электронном декларировании и передал его на подпись президенту.
В это же день президент Украины П.Порошенко сообщил, что проведет консультации в Администрации президента по поводу принятых парламентом изменений в законодательство относительно е-декларирования.
После встречи с главой государства исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин сообщил, что президент не может ветировать этот закон, поскольку благодаря этим изменениям военнослужащие в зоне АТО освобождаются от электронного декларирования. Вместе с тем, П.Порошенко предложил активистам создать рабочую группу по наработке правок к нему, которые президент внесет в парламент как неотложные.
"Поскольку обязательство для заполнения электронных деклараций представителями общественных организаций появляется только с 2018 года, по предложению президента Украины, стороны договорились создать рабочую группу с участием представителей общественных организаций, народных депутатов и представителей Администрации президента с целью разработки согласованных изменений к этому закону", - проинформировали в пресс-службе президента Украины.
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