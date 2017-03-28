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Топливно-энергетический комплекс
Зачем Захарченко плюнул Януковичем в морду Путину
19:27 27.03.2017 |
Похоже, главари Л/ДНР опасаются, что Москва навяжет им некоего условного Азарова.
"Главпан" донецких террористов Александр Захарченко предложил запретить въезд в самопровозглашенную "республику" бывшим "хозяевам" региона во главе с экс-президентом Виктором Януковичем. "Янукович, Клименко, Арбузов, Азаров... Давайте внесем этих людей в список невъездных в "Донецкую народную республику", - отметил Захарченко, заявив, что "с предателями нам не по пути".
Интересно было бы узнать, запретят ли въезд в "Л-ДНР" известном "младоолигарху" Сергею Курченко? Ведь именно на него, если верить аудиозаписям, недавно обнародованным СБУ, жаловался Захарченко: именно на структуры Курченко якобы будут заведены все "отжатые" у Ахметова и других донбасских бизнесменов предприятия.
Интересно и другое: по логике Захарченко, его "надежда и опора" из Кремля Владимир Путин укрывает у себя предателей. Причем, предателей не только Украины, но и "Л-ДНР". Вот так он сочно плюнул в спину самому Путину. Если же серьезно, то похоже на то, что в "Л-ДНР" опасаются, чтобы в Кремле не решили повесить им на шею представителей "старой гвардии". В качестве "решал". О возможности возвращения того же Клименко в Донецк говорили, начиная с осени 2014 года. Но так и не срослось...
Сейчас все потоки сосредоточились в руках Захарченко, и делиться ни с кем он не хочет. Вот и клеймит януковичей предателями.
Есть и другая версия. Запустить этот месседж вполне могли и с подачи одной из "башен Кремля". Дело в том, что Янукович сегодня не нужен никому, и является лишь обузой и нежелательным свидетелем. Поэтому Захарченко и разрешили "мочить" беглеца. Подобную технологию использовали во времена Сталина, когда будущую жертву сначала позорили "псы режима", после чего ее уничтожали в лагерях или расстреливали во внутренней тюрьме на Лубянке.
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