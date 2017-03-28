Александра ЗАХАРОВА, Деловая столица

Перед голосованием Европарламента по безвизовому режиму депутаты подкинули ЕС отличный повод "съехать" с темы.

Почти свершилось: 5 апреля Европарламент проведет дебаты о предоставлении Украине безвизового режима, 6 апреля - проголосует этот вопрос, а в средине мая решение окончательно утвердит Совет ЕС. И, если все пройдет как по маслу, кататься в Европу без виз украинцы смогут уже с июня (нужно еще 20 дней после публикации на вступление решения в силу).

Казалось бы, можно открывать недопитое со Дня Святого Патрика ирландское пиво и праздновать. Но никто не спешит. Во-первых, мы ждем этот самый безвиз так долго, что уже и сами не уверены, что это не миф. Во-вторых, вечно "обеспокоенная" Европа всегда может пойти на попятную и принять решение не в пользу Украины. Тем более, что мы сами подкидываем ей такую возможность.

"ЛГБТ-норма" из старого кодекса

На минутку воспользуемся машиной времени и вернемся в осень 2015 года, в Киев, Украину. Тогда есть шанс вспомнить, как в ноябре после внушающей речи Петра Порошенко с призывом не провалить "безвизовый пакет" Рада с пятой попытки, со скрипом и скрепными плясками приняла антидискриминационную поправку к Трудовому кодексу. Она определяла широкий перечень признаков, по которым запрещена дискриминация. Но камнем преткновения стали, ожидаемо, гендерная идентичность и сексуальная ориентация.

Несмотря на то, что статья закона касалась только трудовой сферы, а генпрокурор Юрий Луценко тактично призвал зал Рады дать и геям поработать, два дня голосования превратили в фарс. Депутаты бродили по кулуарам, возмущаясь по телефону, что их заставляют поддерживать "пи...сов", туда же как-то проник священник, путающий апостола Павла с Иисусом и обещавший всем геенну огненную, а отдельные умники на камеру путали гендер, ориентацию, "отношение к половым отношениям" и прочие пугающие их слова. Под Радой тем временем проходила акция "Don't FU€K with us!" с радужными зонтиками и требованием принять весь пакет законов ради отмены виз.

Ирония ситуации была в том, что скандальную поправку приняли к старому Трудовому кодексу, тогда как текст нового был утвержден в первом чтении и ждал рассмотрения. Отчет Европы о прогрессе в визовой либерализации прямо обязывает Украину сохранить антидискриминационную статью и в новом Трудовом кодексе, сказал в комментарии "ДС" менеджер по адвокации и партнерству представительства Freedom House в Украине Зорян Кись.

Но не все так просто. Менее чем за месяц до голосования по безвизу цирк в Раде запустили по новому кругу. Известный гомофобными взглядами и регулярно цитируемый сайтами вроде "Твоя Библия" нардеп от "Народного фронта" Павел Унгурян внес новый вариант статьи о недискриминации, предлагающий запретить ее "по любому признаку". При этом перечень, на котором ранее настаивала Европа и правозащитники, из нормы пропал. Дальше - веселее. Парламентский комитет из более пяти вариантов (Мустафа Найем, например, предлагал перенести статью в том виде, в котором ее голосовали в 2015 году) выбрал именно вариант Унгуряна.

Чем он плох в своей идее: при подаче иска в суд о возможной дискриминации по конкретному признаку (например, полу или ориентации) размытая норма дает судье слишком вольные возможности для интерпретации понятия дискриминации, а адвокату или правозащитнику мешает выстроить линию поддержки своего клиента.

Это, конечно, не означает, что поправка с конкретным перечнем моментально поможет победить дискриминацию, но с точки зрения возможностей для юридической практики она считается куда более рабочей. И, снова-таки, на этом который год настаивает Европа.

Фактически, отмена поправки - шаг назад на год с копейками. Не лишним будет вспомнить, что в плане действий к Нацстратегии по правам человека у Кабмина есть и внесение преступлений на почве гомофобии и трансфобии в Криминальный кодекс (также конкретизируя эти понятия), и написание законопроекта о гражданских партнерствах. То есть Украина уже задекларировала обязательства идти в сторону либерализации своих законов. Но парламент зачем-то поселился в Средневековье и не очень-то планирует оттуда выбираться.

Обещают подумать еще раз

Сама поправка является прямым обязательством Украины перед ЕС в рамках договоренностей об отмене виз, снова подчеркивает Зорян Кись. "Невыполнение этого обязательства будет означать, что реально безвизовый режим для украинцев может снова отложиться, - предупреждает он. - Но это не самое худшее. Хуже всего, что политики снова подставляют Украину, и она выглядит перед ЕС, как мошенница. Шансы вернуть все в правильное русло высокие, но волю нужно стимулировать давлением - и снаружи, и изнутри Украины".

На тему "вам шашечки или ехать?" уже высказалась и Администрация Президента. Так, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в понедельник, 27 марта, заверил, что Порошенко считает не только ошибочным, но провокативным решение убрать норму из кодекса. "Президент не допустит ревизии обязательств Украины, реализованных нами для получения безвизового режима. Петр Порошенко по дипломатическим каналам заверил наших партнеров в том, что такая позиция комитета не найдет поддержки ни в Раде ни, тем более, со стороны президента", - пояснил пресс-секретарь. Надеется на благоразумие парламента и первый вице-спикер Ирина Геращенко. "Проект Трудового кодекса в том виде, в котором его принял профильный комитет, не получит поддержку сессионного зала. Некоторые скандальные поправки будут обязательно ставиться на подтверждение (в частности, отменяющие антидискриминационные нормы)" - подчеркнула она. Депутатам не надо путать работу в комитете с другими сферами своей "многогранной духовной жизни", возмущается Ирина: "Я вообще удивляюсь - оценивать человека на работе нужно исключительно по его профессиональным качествам, а не по возрасту, полу, ориентации, это же такие очевидные вещи".

Возмущение президента разделил в комментарии "ДС" политолог Владимир Фесенко: "Эта ситуация может спровоцировать проблемы с получением безвизового режима. К сожалению, многие оппозиционные политики у нас, да и не только, действуют по принципу - чем хуже, тем лучше, а то, что результат коснется многих граждан страны, их не волнует".

Под давлением президента и международных организаций депутаты обещают еще раз собрать комитет соцполитики в апреле и трезвым взглядом оценить варианты поправок о недискриминации. Комитет планирует вернуться к поправкам на заседании 6 апреля (день в день с голосованием по безвизу в Европарламенте), и на нем пересмотреть свое решение по сорок шестой поправке Унгуряна от 15 марта, уточняет Кись.

Нельзя достоверно сказать, что в этой ситуации сыграло большую роль - непонимание отдельными депутатами ситуации, скрепы головного мозга или намеренное желание приблизить политический кризис, а с ним и досрочные выборы. Вряд ли попытка парламента провалить безвизовый режим руками "высокодуховных" коллег может показаться разумной здравому человеку. Но пока есть время исправить ошибку.