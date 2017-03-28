Владимир Лавренчук, предправления Райффайзен Банк Аваль будет удобным для Запада, президента Петра Порошенко и даже для украинского бизнеса.

Отставка председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой уже не первый месяц активно обсуждается в финансовых кругах страны. Сама Гонтарева на пресс-конференции в начале марта не исключила, что покинет свой пост после получения Украиной четвертого транша МВФ. Уже начали называться кандидатуры банкиров, которые могут занять ее место. Первым из возможных претендентов прозвучало имя председателя правления Райффайзенбанка Украина Владимира Лавренчука.

Финансовый эксперт Александр Дубинский сообщил, что кандидатуру Лавренчука предложила Президенту Украины сама Валерия Гонтарева. "Им может стать глава Райффайзен Банка Аваль Volodymyr Lavrenchuk (в правление НБУ уже входят два подчиненных Лавренчука - Сологуб и Борисенко)", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

По его словам, решение об отставке Гонтарева и ключевые члены ее команды - зампредседатели НБЦ Екатерина Рожкова и Олег Чурий, а также директор департаменту банковского надзора Наталья Дегтярева - объявят после решения МВФ о выделении очередного кредитного транша.

Александр Дубинский сообщил, что в Администрации президента Гонтаревой обещан иммунитет от судебных преследований до конца каденции Петра Порошенко, и пакетные договоренности о ее неприкосновенности со следующим кандидатом в президенты-приемником, если таковой будет.

"В свою очередь Лавренчук должен будет "зачистить" хвосты Мадам до смены главы НБУ и потенциального расследования ее деятельности", - сообщил Дубинский.

Кто же такой Владимир Лавренчук? Его послужной список работы финансовой сфере - довольно короткий. Он не менял банки, как перчатки. В банковской сфере работает с 1982 года, начав трудовую деятельность в Украинской республиканской конторе Госбанка СССР на должности экономиста. С 1988 года Лавренчук работал Ощадбанке Украины на должностях от главного экономиста до заместителя председателя правления. А начиная с 1997 года в течение 5 лет занимал должность главы правления Укринбанка. В Райффайзенбанк Украина Владимир Лавренчук пришел в октябре 2002 года на должность члена правления, а с октября 2005 года стал председателем правления Райффайзен Банк Аваль.

Эксперты финансового рынка позитивно отзываются о Лавренчуке. У него колоссальный банковский опыт, и он очень умело провел Райффайзен через два кризиса. "Блестяще образован. Имеет широкие связи не только в Европе. Очень консервативен и осторожен", - высказал свое впечатление главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко. При этом Лавренчук - очень харизматичен и не замечен в "сладкой жизни". "Горные лыжи и виндсерфинг - не в счет", - сказал Крамаренко.

На фоне слухов об отставке Гонтаревой кандидатура следующего главы НБУ обсуждается активно, но сама Гонтарева заявила, что надеется, что ее место займет "профессиональный технократ".

В то же время источник сообщил "ДС", что у Гонтаревой практически не было других кандидатур, чтобы предложить Президенту - все банкиры, к кому она обращалась, ответили отказом. А у Лавренчука есть основания согласиться - действие его контракта с Райффайзенбанком истекло еще 1 января, однако он был ненадолго продлен - до 1 апреля этого года. Источник отметил, что Лавренчук готов занять место Гонтаревой, но при этом в Нацбанке будут заместители, которые так или иначе будут зависеть от ушедшей в отставку Гонтаревой - условные "рожковы". И по этой причине Лавренчуку вряд-ли удастся многое поменять в работе НБУ.

У Владимира Лавренчука есть несомненный плюс - он долгое время возглавлял западный банк и поэтому на посту главы НБУ будет понятен для западный партнеров Украины.

Александр СУКОВ