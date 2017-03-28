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"Ползучее наступление". Почему ВСУ активизировались в районе Первомайска
17:54 27.03.2017 |
В эти выходные было непривычно горячо на Луганщине, которая традиционно держится в тени Донецкого и Мариупольского направления.
Не в последнюю очередь это связано с тем, что боевые действия в последние годы ведутся преимущественно в так называемой "серой зоне", на "границах" "ЛНР" занимает относительно небольшой участок - основная часть линии разграничения проходит здесь по довольно широкой и бурной реке Северский Донец, что накладывает свой отпечаток на характер боевых действий.
Только западная часть линии фронта имеет здесь прямой контакт с подконтрольными Киеву землями, плавно переходя в Светлодарске дугу. Собственно, именно здесь, в районе Первомайска, и произошли основные события.
Как мы уже писали, западные окрестности трассы "Бахмутка" (неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск, которая является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка) имеет стратегическое значение для "сухопутного" сообщения Луганщины с "континентальной Украиной" - ведь мосты через Северский Донец почти везде разрушены, а форсировать эту реку под огнем противника не каждый осмелится.
Вот и получается, что именно здесь можно как Вооруженным силам Украины осуществить стремительный рывок на Луганск, так и террористам попробовать прорваться в подконтрольные Киеву районы Луганской области.
Как сообщается. горячие бои в этом районе произошли в воскресенье вечером. Информация о боевых действиях в Калиново начала распространяться около 20:30 по киевскому времени, причем, сообщалось не об артобстреле, а о стрелково-минометном бое. А еще через два часа в данном районе в бой вступила бронетехника.
Что характерно, бой был настолько мощный, что его хорошо слышали в Кадиевке (экс Стаханове), Брянке и Алмазной. По крайней мере, об этом активно писали пользователи соцсетей из числа местных жителей.
Кроме этого, есть информация о вечернем бое в районе Молодежного, что между Первомайском и линией разграничения. Этот бой, опять же по сообщениям местных пользователей соцсетей, слышали даже в Голубовке (экс Кировске).
По непроверенной пока информации, в Молодежном результате боев было разрушено два дачных дома. Здесь стоит отметить, что в данном поселке давно почти не осталось мирных жителей, зато оно превратилось в военную базу террористов.
Еще в октябре прошлого года лидер "Информационного сопротивления" нардеп Дмитрий Тымчук сообщал, что сюда нагнали бронетехники общим количеством до 20 единиц (в основном МТ-ЛБ и БМП-1, пара БРМ-1К), а также одну командно-штабную машину оперативно-тактического звена Р-149БМР "Кушетка-Б" и два автокунга с антеннами.
Собственно, даже официальный представитель так называемой "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко, который фигурирует пока единственным источником информации о разрушенных в результате обстрелов дачные дома - и тот сообщил, что жертв среди мирного населения нет. Правда, о потерях среди боевиков он скромно промолчал.
Если взглянуть на карту, то четко становится понятно, что вчерашние боевые действия происходили на подконтрольной террористам территории. Следовательно, вооруженные силы Украины на этом участке фронта пошли в наступление, соответственно, из Катериновки и Новозвановки.
Однако, как отмечалось выше, террористы развернули в этих местах настоящие военные базы, поэтому выбить их оттуда будет непросто - что из Молодежного и далее из Первомайска, что из Калиново.
Хотя, вполне возможно, что задача "выбить" перед нашими военными и не стояла, а все это затевалось с другой целью - уничтожить, полностью или хотя бы частично, арсенал бронетехники боевиков, который своим присутствием в таком количестве создавал определенное напряжение в регионе в контексте возможного прорыва на Попасную.
Как бы там ни было, а о последствиях данных боевых действий ничего не сообщается. Пресс-центр штаба АТО традиционно в таких случаях ("ползучего наступления" ВСУ) молчит. Только традиционное сухое сообщение о том, что "в Луганской обл. защитников Новозвановки враг обстрелял из ПТРК, по защитникам Новоалександровки, Катериновки и Крымского противник вел огонь из гранатометов".
Молчат и так называемые "пресс-службы" террористов, что на них очень непохоже - обычно они хотя бы придумывают потери с украинской стороны. И здесь может быть одно из двух: или они сами понесли настолько серьезные потери, что до сих пор считают убытки, или наоборот - не считают то, что произошло, стоящим того, чтобы привлекать внимание.
В любом случае, это далеко не последнее упоминание о данном районе в контексте "ползучего наступления" боев за "серую зону". Собственно, ее не так много осталось "ничейной", чтобы игнорировать такой кусок территории.
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