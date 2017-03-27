Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Стагнация газодобычи: рынок надеется на реализацию правительственной концепции развития отрасли

14:12 27.03.2017 |

Новости ТЭК

 Александр Цыганок, Hubs.ua
На газовом инвестфоруме искали способы решения проблем газовой отрасли - инвестиций пока не нашли, успешных кейсов нет.

На днях в Киеве состоялся II Украинский газовый инвестиционный форум (Ukrainian Gas Investment Forum'17). В его работе приняли участие представители всех ветвей власти, первые лица многих компаний отрасли, зарубежные гости, руководители крупных общественных и независимых организаций. Есть ли в Украине предпосылки для прихода крупных инвестиций в газодобывающую отрасль - «своими глазами» в репортаже Hubs, выступившим информационным партнером мероприятия.

Газовый задел

Большинство участников форума старт реформ в газовой сфере связывают с появлением Концепции развития газодобывающей отрасли Украины, «узаконенной» 28 декабря 2016 г. Постановлением Кабмина №1079-р. Поэтому, как мантру, регулярно напоминали аудитории контрольную цифру Концепции - увеличение добычи газа к 2020 г. на 37% и доведение годовой его выработки в Украине до 27,6 млрд куб. м.

При этом, представители власти считают, что свою функцию по реформированию отрасли они выполняют в достаточной степени. Вместе с тем, либерализации газового рынка не произошло, а инвестиционная привлекательность отрасли остается низкой. Что косвенно и подтвердилось на форуме, хотя многие его участники и старались делать оптимистичные заявления.

Традиционно напомнили об энергонезависимости от России. Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, отметив принятие правительством Концепции развития отрасли для снижения зависимости страны от импорта газа, отрапортовал: «Уже 482 дня мы не закупаем газ у Российской Федерации». Хотя в целом, напомним, речь идет не столько об энергонезависимости Украины и низких ценах, сколько о предсказуемости внешних поставок газа, которые сейчас заключаются с европейскими контрагентами. Кроме того, не следует забывать и о значительном снижении потребления газа промышленностью, которая переживает не лучшие времена.

Со своей стороны, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский напомнил, что законы о рынке природного газа и о независимом регуляторе парламент уже принял. После чего депутат проинформировал: законопроект о рынке электрической энергии профильный комитет ВР днем ранее одобрил и есть надежда, что уже на ближайшей сессионной неделе он станет законом. «Все стратегические законодательные инструменты для отрасли парламент в Украине принимает. Формирование поля для создания необходимых конкурентных, прозрачных, рыночных правил игры, фактически Верховная Рада завершает», - заявил глава комитета.

Представитель фактически монополиста на рынке газодобычи, руководитель службы коммуникаций ПАО «Укргазвидобування» Владимир Гайдаш проинформировал, что «в марте 2017 года компания увеличила суточный объем добычи газа, по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год, на 1,19 млн куб. м газа». И заверил, что «Укргазвидобування» работает над тем, чтобы увеличить собственную добычу газа с нынешних почти 14,6 млрд куб. м до 20 млрд куб. м к 2020 г. В частности, за 2017 г, как сказал Гайдаш, компания поднимет производственную планку до 15-15,2 млрд куб. м.

Напомним, что в 2016 г., по сравнению с 2015 г., добыча газа в Украине увеличилась всего на 1%. По данным «Нефтегаза Украины», с 19,9 до 20,1 млрд куб. м, в т. ч. валовая добыча в «Укргазвидобування» (включая работу по ДСД и техиздержки) составил 14,6 млрд куб. м (на 0,7% больше, чем в 2015 г.). Очевидно, что темп в 1,19 млн куб м в сутки (плюс 430 млн кубов в год) явно недостаточен, чтобы предприятие нарастило выработку газа до 20 млрд куб. м за четыре года.

Частным компаниям по итогам 2016 г., тоже удалось нарастить добычу. Как сказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, прирост составил около 5%, а операционные результаты за первый квартал 2017 г. сопоставимы с показателями за предыдущий год, хотя и признал, что ранее, в предшествующие периоды темпы роста были существенно выше. По данным «Нефтегаза Украины», частные компании (без учета «Укрнафты», которая снизила добычу) в 2016 г. выработали 4,2 млрд. куб. м, против 3,9 млрд куб. м в 2015 г. (рост на 7,7%).

Инвестиционный мираж

Наверное, поэтому большинство участников форума если и говорили о конкретных успехах, то делали это тезисно, переходя к подробному анализу проблем отрасли. Последних озвучивалось крайне много. В принципе они давно известны и сводятся к тому, что отрасль чрезмерно зарегулирована разрешительной системой, что в газодобыче непомерно высокий уровень налогообложения и что центральная и местные власти не оказывают содействия развитию нефтегаза, реализации новых проектов по разведке и освоению новых газовых месторождений.

Проблемы действительно серьезные, и их следовало бы более предметно и коллегиально обсудить с игроками отрасли с участием в дискуссиях представителей власти. На самой главной проблеме - отсутствии инвестиций в отрасль - и вовсе мало кто из участников форума акцентировал внимание. «Газовики» пока трактуют эту проблему как цель, которую неплохо было бы достичь. Инвестпланы компаний и новые проекты на форуме практически не озвучивались. Реальных инвестиций нет, и пока в ближайшее время не предвидятся. По крайней мере, со стороны частного капитала.

Глава офиса Национального совета инвестиций и глава наблюдательного совета компании «Нефтегаз Украина» Юлия Ковалив прогнозирует, что конкуренция за капиталы на мировом рынке будет обостряться, и к этому нужно быть готовым уже сейчас. «Мы не ожидаем значительного роста цен на газ. Это означает, что мы еще больше должны быть конкурентоспособными, чтобы иметь возможность привлечь инвестиции в газодобывающую отрасль. ...Без существенных финансовых инвестиций и новых технологий выполнить амбициозный план к 2020 году невозможно. ...Политические и экономические риски в Украине намного выше, чем в соседних странах. Поэтому мы должны предложить инвесторам конкурентные условия, соответствующие рискам, которые инвесторы берут на себя, инвестируя, в частности, в газодобывающую отрасль», - сказала госпожа Ковалив.

Но пока, как выразился модератор стартовой панельной дискуссии на форуме Александр Вовк, советник главы правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины, «за последние три года в Украину не пришло ни одного нового игрока газового рынка, не было ни одной инвестиции от кого-нибудь, кого уже нет в Украине».

На такое заявление ведущего Роман Опимах из Ассоциации газодобывающих компаний отреагировал коротким пояснением: «Газодобыча, к сожалению, стагнирует. Многие из иностранных компаний нашу турбулентность не выдерживают. ... Нет оснований полагать, что новые частные инвесторы с инвестициями придут в отрасль. ...Мы понимаем, что нет универсальных лекарств от всех болезней. Но выполнение Плана мероприятий относительно реализации Концепции развития газодобывающих компаний Украины (утвержденных упомянутым постановлением Кабмина от 28.12.2016 г. - Ред.), по нашему убеждению, однозначно поможет привлечь частные инвестиции в газодобывающую отрасль».

Отчасти поддержал коллегу в этом отношении генеральный директор «ДТЭК Нефтегаз» Игорь Щуров. В ходе дискуссии он без привязки к конкретным инвестпроектам заверил: «Наша компания готова вкладывать сотни миллионов гривен в те новые проекты, которые могут дать отдачу уже в ближайшей перспективе».

Надо признать, что государственные компании несколько оптимистичнее смотрят на перспективы рынка. Представитель «Укргазвидобування» Владимир Гайдаш заявил, что его предприятие уже приступило к выполнению корпоративной программы «20/20», на реализацию которой на протяжении 2017-2020 гг. потребуется более $4 млрд инвестиций. И заверил, что программа будет выполнена, даже если придется опираться исключительно на собственные ресурсы. Хотя тут же уточнил: «Компания рассчитывает на финансовое сотрудничество там, где есть рисковые месторождения, там, где венчурный инвестор готов тоже брать на себя риски».

Иностранные компании, которые могли бы предложить прямые инвестиции для украинской газодобывающей отрасли, на форуме замечены не были. Управляющий партнер компании Morgan Geare Джеймс Гиллис предложил украинским некрупным предприятиям поискать денег на фондовом рынке Канады. А Фредерик Руз Олвисен, старший экономист компании Ramboll Oil & Gas, обратил внимание местных игроков на взаимные выгоды в случае участия их в международном газопроводном проекте «Балтийская магистраль» (Норвегия - Дания - Польша - Украина).

Надежды относительно оптимистичных прогнозов по инвестициям в отечественную добычу голубого топлива озвучила Юлия Ковалив: «Газодобывающая отрасль за 5 лет может дать до $6 млрд инвестиций. А каждый дополнительный миллиард долларов инвестиций - это дополнительный 1% роста экономики».
 

ПО РУБРИКАМ

14:39 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

14:22 Бир­жи АТР за­кры­лись 27 мар­та в ми­ну­се на фоне не­со­сто­яв­шей­ся от­ме­ны Obamacare

12:32 АМКУ раз­ре­шил КБ "Южное" ку­пить бо­лее 50% бан­ка "Новый"

11:03 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 24.03.2017

10:58 Остат­ки средств на кор­ре­спон­дент­ских и тран­зит­ных сче­тах бан­ков 27 мар­та

10:32 НБУ про­дал 24 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 10 816 млн гри­вен

10:28 Це­на зо­ло­та за­мед­ли­ла рост 27 мар­та, об­но­вив ме­сяч­ный мак­си­мум

10:25 24 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $36 млн до $101,4 млн

09:04 Курс дол­ла­ра за­мед­лил сни­же­ние 27 мар­та, об­но­вив ми­ни­мум с но­яб­ря

07:51 Пен­си­он­ный фонд Укра­и­ны пре­кра­тил вы­пла­ту средств через "дочки" рос­сий­ских бан­ков

07:33 Бир­жи США за­кры­лись в ос­нов­ном в ми­ну­се 24 мар­та на ожи­да­ни­ях ре­ше­ния по Obamacare

24.03 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке в по­след­нюю не­де­лю мар­та дол­жен вер­нуть­ся на преж­ние уров­ни

24.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 24 мар­та ро­стом

24.03 Дол­лар де­ше­ве­ет к ев­ро и до­ро­жа­ет к иене 24 мар­та на ста­ти­сти­ке из Ев­ро­пы и ожи­да­ни­ях по Obamacare

24.03 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 24 мар­та на фоне не­опре­де­лен­но­сти с Obamacare

• дальше…

14:56 Ген­ди­рек­тор ДТЭК Тим­чен­ко: Се­го­дня в ком­па­нии со­здан от­дель­ный "штаб", в ко­то­ром первую скрип­ку иг­ра­ют юри­сты

14:12 Стаг­на­ция га­зо­до­бы­чи: ры­нок на­де­ет­ся на ре­а­ли­за­цию пра­ви­тель­ствен­ной кон­цеп­ции раз­ви­тия от­рас­ли

14:06 Це­ны на нефть про­дол­жа­ют сни­жать­ся 27 мар­та на фоне ро­ста бу­ро­вой ак­тив­но­сти в США

13:53 Ав­то­газ де­ше­ве­ет в ре­ги­о­нах и до­ро­жа­ет в Ки­е­ве

12:25 По­сле при­ня­тия за­ко­на о Служ­бе финрас­сле­до­ва­ний за­пу­стить ее мож­но бу­дет уже через пол­го­да – Да­ни­люк

11:59 Гла­ва АМКУ: Ко­ли­че­ство жа­лоб на го­стен­де­ры вы­рос­ло вдвое

10:32 НБУ про­дал 24 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 10 816 млн гри­вен

09:09 Укра­и­на ис­поль­зо­ва­ла из ПХГ 15,2 млн куб. м за про­шед­шую не­де­лю 18-25 мар­та

08:57 Нефть де­ше­ве­ет 27 ма­о­та на ро­сте чис­ла бу­ро­вых уста­но­вок в США

07:59 "Укрзализныця" по­те­ря­ла чет­верть гру­зо­вых ва­го­нов в ре­зуль­та­те бло­ка­ды Дон­бас­са

• дальше…

12:51 Убо­гая мощь. Как пе­ре­во­ору­жа­ет­ся Рос­сия

09:52 В го­ро­дах Рос­сии про­шли ак­ции про­те­ста про­тив кор­руп­ции

09:26 На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в Бол­га­рии по­бе­ди­ла про­ев­ро­пей­ская пар­тия

08:48 Тур­ция вве­ла по­шли­ны на ряд рос­сий­ских то­ва­ров

08:18 Угорсь­кий контр­ро­звідник: Нам за­бо­ро­ни­ли ак­тивні кон­тро­пе­рації що­до Росії

24.03 Опуб­ли­ко­ван рей­тинг стран по ро­сту цен на жи­лье за 2016 год

24.03 Ро­бо­ты мо­гут за­ме­нить 30% ра­бо­чей си­лы Бри­та­нии к на­ча­лу 2030 го­дов - PwC

24.03 ЕС по­тре­бу­ет от Бри­та­нии вер­нуть 50 млрд фун­тов

24.03 В Гре­ции воз­об­но­вил­ся от­ток средств из де­по­зи­тов

24.03 5 карт об огра­ни­че­нии мо­гу­ще­ства Ки­тая

24.03 Экс-ми­нистр финан­сов Яресь­ко на­зна­че­на ис­пол­ни­тель­ным ди­рек­то­ром со­ве­та по финан­со­во­му управ­ле­нию и кон­тро­лю для Пу­эр­то-Ри­ко

24.03 Гро­зит ли Трам­пу им­пич­мент из-за его воз­мож­но­го сго­во­ра с Крем­лем?

24.03 В Мол­да­вии за­ве­де­ны де­ла на 16 су­дей и че­ты­рех со­труд­ни­ков ЦБ по де­лу о вы­во­де де­нег из Рос­сии

23.03 Bloomberg опуб­ли­ко­вал рей­тинг са­мых здо­ро­вых стран ми­ра

23.03 Вла­сти США го­то­вы об­ви­нить КНДР в кра­же средств со сче­та ЦБ Бан­гла­деш в ФРБ Нью-Йор­ка - WSJ

• дальше…

14:36 По­тен­ци­аль­ные не­мец­кие ин­ве­сто­ры про­ек­та По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста в Ки­е­ве оце­ни­ва­ют его сто­и­мость в €300 млн

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

• дальше…

10:03 Бой под Ав­де­ев­кой. По­че­му бо­е­ви­ки сно­ва уда­ри­ли по го­ро­ду

09:18 Из­ме­не­ния в укра­ин­ском за­коне об е-де­кла­ра­ци­ях нуж­но пе­ре­смот­реть - ев­ро­ко­мис­сар Хан

08:37 Вой­на по вы­ход­ным. "Гибриды" вгры­за­ют­ся в по­след­ние клоч­ки "се­рой зоны"

24.03 Игорь Би­ло­ус: У нас нет ин­стру­мен­тов для борь­бы с Фир­та­шем

24.03 Бой под Во­дя­ным. По­че­му ВСУ не смог­ли удер­жать опор­ник тер­ро­ри­стов

24.03 За­чем Са­до­вый и Са­а­ка­шви­ли бу­до­ра­жат вен­гер­ских на­цио­на­ли­стов

24.03 Во­ро­нен­ков был убит аген­том рос­сий­ских спец­служб, внед­рен­ных в си­ло­вые струк­ту­ры Укра­и­ны - де­пу­тат А.Ге­ра­щен­ко

23.03 Убий­ца экс-де­пу­та­та Гос­ду­мы Рос­сии Во­ро­нен­ко­ва умер в боль­ни­це от по­лу­чен­ных ра­не­ний

23.03 Да­ни­люк по­ка не ви­дит воз­мож­но­сти уво­лить На­си­ро­ва и его ко­ман­ду

23.03 Укра­и­на ком­пен­си­ру­ет убыт­ки от ущер­ба за счет аре­ста рос­сий­ских ак­ти­вов на тер­ри­то­рии дру­гих стран – ми­нистр юс­ти­ции

23.03 По­яв­ле­ние Мар­ты Борщ в ка­че­стве кан­ди­да­та в ауди­то­ры НАБУ силь­но спу­ты­ва­ет кар­ты Юлии Ти­мо­шен­ко

23.03 Бу­дут ли ВСУ осво­бож­дать До­нецк ча­стя­ми

23.03 Нуж­но ли Са­до­во­му бо­ять­ся тюрь­мы

23.03 Ди­вер­сия в Ба­ла­клее не на­нес­ла су­ще­ствен­но­го уро­на обо­ро­но­спо­соб­но­сти Укра­и­ны - Пол­то­рак

23.03 При­чи­ной взры­вов бо­е­при­па­сов в Харь­ков­ской об­ла­сти, по пред­ва­ри­тель­ным дан­ным, яв­ля­ет­ся ди­вер­сия - Ма­тиос

• дальше…

13:49 Morgan Stanley: Tesla Model 3 бу­дет в 10 раз без­опас­нее обыч­ных ав­то­мо­би­лей

11:48 Ком­па­ния Bugatti сде­ла­ла ве­ло­си­пед за 39 ты­сяч дол­ла­ров

24.03 Ford при­ду­мал по­душ­ку без­опас­но­сти на по­тол­ке

24.03 Ли­тов­ский ки­бер­мо­шен­ник "выудил" из аме­ри­кан­ских IT-ком­па­ний $100 мил­ли­о­нов

24.03 Го­ло­со­вой по­мощ­ник Bixby поз­во­лит управ­лять всей тех­ни­кой Samsung

24.03 В Москве се­стер из Сбер­бан­ка взя­ли за по­куп­кой Ferrari

24.03 Google Maps поз­во­лит де­лить­ся с сво­им ме­сто­на­хож­де­ни­ем и марш­ру­том пе­ре­дви­же­ния в ре­аль­ном вре­ме­ни

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

23.03 Samsung Galaxy S8 мож­но бу­дет вер­нуть в ма­га­зин в трех­ме­сяч­ный срок, по­лу­чив пол­ную ком­пен­са­цию

23.03 Ка­б­мин обя­зал граж­дан про­хо­дить вне­оче­ред­ной мед­осмотр для воз­вра­ще­ния изъ­ято­го во­ди­тель­ско­го удо­сто­ве­ре­ния

23.03 В Ве­ли­ко­бри­та­нии за­пу­стят по­ли­цей­ский круг­ло­су­точ­ный "ле­та­ю­щий отряд" бес­пи­лот­ни­ков

23.03 Син­га­пур­цы за­пу­стят в се­рию элек­три­че­ский су­пер­кар

23.03 Вла­сти США го­то­вы об­ви­нить КНДР в кра­же средств со сче­та ЦБ Бан­гла­деш в ФРБ Нью-Йор­ка - WSJ

23.03 Samsung пла­ни­ру­ет транс­ли­ро­вать сле­ду­ю­щую Олим­пи­а­ду с ис­поль­зо­ва­ни­ем тех­но­ло­гий VR

22.03 Ани­ми­ро­ван­ную «гиф­ку», от­прав­лен­ную эпи­леп­ти­ку, при­зна­ли ору­жи­ем

• дальше…

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно