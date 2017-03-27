На днях в Киеве состоялся II Украинский газовый инвестиционный форум (Ukrainian Gas Investment Forum'17). В его работе приняли участие представители всех ветвей власти, первые лица многих компаний отрасли, зарубежные гости, руководители крупных общественных и независимых организаций. Есть ли в Украине предпосылки для прихода крупных инвестиций в газодобывающую отрасль - «своими глазами» в репортаже Hubs, выступившим информационным партнером мероприятия.

Газовый задел

Большинство участников форума старт реформ в газовой сфере связывают с появлением Концепции развития газодобывающей отрасли Украины, «узаконенной» 28 декабря 2016 г. Постановлением Кабмина №1079-р. Поэтому, как мантру, регулярно напоминали аудитории контрольную цифру Концепции - увеличение добычи газа к 2020 г. на 37% и доведение годовой его выработки в Украине до 27,6 млрд куб. м.

При этом, представители власти считают, что свою функцию по реформированию отрасли они выполняют в достаточной степени. Вместе с тем, либерализации газового рынка не произошло, а инвестиционная привлекательность отрасли остается низкой. Что косвенно и подтвердилось на форуме, хотя многие его участники и старались делать оптимистичные заявления.

Традиционно напомнили об энергонезависимости от России. Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, отметив принятие правительством Концепции развития отрасли для снижения зависимости страны от импорта газа, отрапортовал: «Уже 482 дня мы не закупаем газ у Российской Федерации». Хотя в целом, напомним, речь идет не столько об энергонезависимости Украины и низких ценах, сколько о предсказуемости внешних поставок газа, которые сейчас заключаются с европейскими контрагентами. Кроме того, не следует забывать и о значительном снижении потребления газа промышленностью, которая переживает не лучшие времена.

Со своей стороны, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский напомнил, что законы о рынке природного газа и о независимом регуляторе парламент уже принял. После чего депутат проинформировал: законопроект о рынке электрической энергии профильный комитет ВР днем ранее одобрил и есть надежда, что уже на ближайшей сессионной неделе он станет законом. «Все стратегические законодательные инструменты для отрасли парламент в Украине принимает. Формирование поля для создания необходимых конкурентных, прозрачных, рыночных правил игры, фактически Верховная Рада завершает», - заявил глава комитета.

Представитель фактически монополиста на рынке газодобычи, руководитель службы коммуникаций ПАО «Укргазвидобування» Владимир Гайдаш проинформировал, что «в марте 2017 года компания увеличила суточный объем добычи газа, по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год, на 1,19 млн куб. м газа». И заверил, что «Укргазвидобування» работает над тем, чтобы увеличить собственную добычу газа с нынешних почти 14,6 млрд куб. м до 20 млрд куб. м к 2020 г. В частности, за 2017 г, как сказал Гайдаш, компания поднимет производственную планку до 15-15,2 млрд куб. м.

Напомним, что в 2016 г., по сравнению с 2015 г., добыча газа в Украине увеличилась всего на 1%. По данным «Нефтегаза Украины», с 19,9 до 20,1 млрд куб. м, в т. ч. валовая добыча в «Укргазвидобування» (включая работу по ДСД и техиздержки) составил 14,6 млрд куб. м (на 0,7% больше, чем в 2015 г.). Очевидно, что темп в 1,19 млн куб м в сутки (плюс 430 млн кубов в год) явно недостаточен, чтобы предприятие нарастило выработку газа до 20 млрд куб. м за четыре года.

Частным компаниям по итогам 2016 г., тоже удалось нарастить добычу. Как сказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, прирост составил около 5%, а операционные результаты за первый квартал 2017 г. сопоставимы с показателями за предыдущий год, хотя и признал, что ранее, в предшествующие периоды темпы роста были существенно выше. По данным «Нефтегаза Украины», частные компании (без учета «Укрнафты», которая снизила добычу) в 2016 г. выработали 4,2 млрд. куб. м, против 3,9 млрд куб. м в 2015 г. (рост на 7,7%).

Инвестиционный мираж

Наверное, поэтому большинство участников форума если и говорили о конкретных успехах, то делали это тезисно, переходя к подробному анализу проблем отрасли. Последних озвучивалось крайне много. В принципе они давно известны и сводятся к тому, что отрасль чрезмерно зарегулирована разрешительной системой, что в газодобыче непомерно высокий уровень налогообложения и что центральная и местные власти не оказывают содействия развитию нефтегаза, реализации новых проектов по разведке и освоению новых газовых месторождений.

Проблемы действительно серьезные, и их следовало бы более предметно и коллегиально обсудить с игроками отрасли с участием в дискуссиях представителей власти. На самой главной проблеме - отсутствии инвестиций в отрасль - и вовсе мало кто из участников форума акцентировал внимание. «Газовики» пока трактуют эту проблему как цель, которую неплохо было бы достичь. Инвестпланы компаний и новые проекты на форуме практически не озвучивались. Реальных инвестиций нет, и пока в ближайшее время не предвидятся. По крайней мере, со стороны частного капитала.

Глава офиса Национального совета инвестиций и глава наблюдательного совета компании «Нефтегаз Украина» Юлия Ковалив прогнозирует, что конкуренция за капиталы на мировом рынке будет обостряться, и к этому нужно быть готовым уже сейчас. «Мы не ожидаем значительного роста цен на газ. Это означает, что мы еще больше должны быть конкурентоспособными, чтобы иметь возможность привлечь инвестиции в газодобывающую отрасль. ...Без существенных финансовых инвестиций и новых технологий выполнить амбициозный план к 2020 году невозможно. ...Политические и экономические риски в Украине намного выше, чем в соседних странах. Поэтому мы должны предложить инвесторам конкурентные условия, соответствующие рискам, которые инвесторы берут на себя, инвестируя, в частности, в газодобывающую отрасль», - сказала госпожа Ковалив.

Но пока, как выразился модератор стартовой панельной дискуссии на форуме Александр Вовк, советник главы правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины, «за последние три года в Украину не пришло ни одного нового игрока газового рынка, не было ни одной инвестиции от кого-нибудь, кого уже нет в Украине».

На такое заявление ведущего Роман Опимах из Ассоциации газодобывающих компаний отреагировал коротким пояснением: «Газодобыча, к сожалению, стагнирует. Многие из иностранных компаний нашу турбулентность не выдерживают. ... Нет оснований полагать, что новые частные инвесторы с инвестициями придут в отрасль. ...Мы понимаем, что нет универсальных лекарств от всех болезней. Но выполнение Плана мероприятий относительно реализации Концепции развития газодобывающих компаний Украины (утвержденных упомянутым постановлением Кабмина от 28.12.2016 г. - Ред.), по нашему убеждению, однозначно поможет привлечь частные инвестиции в газодобывающую отрасль».

Отчасти поддержал коллегу в этом отношении генеральный директор «ДТЭК Нефтегаз» Игорь Щуров. В ходе дискуссии он без привязки к конкретным инвестпроектам заверил: «Наша компания готова вкладывать сотни миллионов гривен в те новые проекты, которые могут дать отдачу уже в ближайшей перспективе».

Надо признать, что государственные компании несколько оптимистичнее смотрят на перспективы рынка. Представитель «Укргазвидобування» Владимир Гайдаш заявил, что его предприятие уже приступило к выполнению корпоративной программы «20/20», на реализацию которой на протяжении 2017-2020 гг. потребуется более $4 млрд инвестиций. И заверил, что программа будет выполнена, даже если придется опираться исключительно на собственные ресурсы. Хотя тут же уточнил: «Компания рассчитывает на финансовое сотрудничество там, где есть рисковые месторождения, там, где венчурный инвестор готов тоже брать на себя риски».

Иностранные компании, которые могли бы предложить прямые инвестиции для украинской газодобывающей отрасли, на форуме замечены не были. Управляющий партнер компании Morgan Geare Джеймс Гиллис предложил украинским некрупным предприятиям поискать денег на фондовом рынке Канады. А Фредерик Руз Олвисен, старший экономист компании Ramboll Oil & Gas, обратил внимание местных игроков на взаимные выгоды в случае участия их в международном газопроводном проекте «Балтийская магистраль» (Норвегия - Дания - Польша - Украина).

Надежды относительно оптимистичных прогнозов по инвестициям в отечественную добычу голубого топлива озвучила Юлия Ковалив: «Газодобывающая отрасль за 5 лет может дать до $6 млрд инвестиций. А каждый дополнительный миллиард долларов инвестиций - это дополнительный 1% роста экономики».