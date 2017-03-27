Традиционно горячая точка АТО, многострадальная Авдеевка в эти выходные снова была обстреляна боевиками из "Градов".

Утром, 26-го марта, по старой части города террористы ударили из "Градов". Вследствие этого, 25 домов были повреждены, а некоторые полностью разрушены.

Из соцсетей с оккупированных территорий удалось узнать, что около 11:30 (время обстрела) жители Ясиноватой слышали исходящие выстрелы. Предположительно, что стреляли именно из этого города. Более того, вчера также состоялся ближний бой в районе Ясиноватского блок-поста с использованием стрелкового оружия и минометов.

Вечером пресс-центр АТО сообщил трагическую для нас новость. В результате обстрела опорного пункта ВСУ из 120-мм калибра погибли трое наших воинов.

Вообще, учитывая данные пресс-центра АТО, за выходные Украина потеряла в боях пять защитников. А всего с 1-го по 26-е марта в зоне АТО погибли 24 бойца.

Если говорить о Авдеевке, то здесь ситуация очень тяжелая - тот случай, когда военным путем оттеснить боевиков подальше, чтобы избежать обстрелов, почти невозможно.

В последние дни бои вблизи города характеризовались активными обстрелами боевиков из 120-мм и 82-мм минометов вдоль Ясиновского переулка и по Старой Авдеевке. В "промзоне" ведутся стрелковые бои на ближней и средней дистанции. По данным "Информационного сопротивления", противник применял полный спектр пехотного вооружения, а также БМП-2, отмечался огонь нескольких единиц БТР-70, 80 боевиков с дальней дистанции.

Кроме этого, все то же "Информационное сопротивление" сообщает о существенном усилении боевиков. В западной части Донецка были замечены четыре Камаза с живой силой, которые прошли через Путиловку на Спартак. В районе станции Донецк-Северный через дорогу и в районе улицы Привокзальной и дачного проезда маневрировала бронетехника: отмечалось как минимум две группы - 3 танка в "зеленке" и 2 танка 2 БМП-2 - вблизи станции. Ранее оккупанты усиливали свою группу на участке в районе Ясиноватой, Яковлевки и Спартака, перекинув ближе к Авдеевке новую ротную тактическую группу.

В ожесточенных боях под Авдеевкой в конце января - начале февраля, в которых использование террористами "Градов", 122-мм и 152-мм артиллерии было нормой, они потеряли ряд позиций, которые до сих пор не смогли вернуть. Речь идет о опорнике "Алмаз-1" и "Алмаз-2", западнее Авдеевки. Также ВСУ взяли почти под полный огневой контроль трассу Донецк - Горловка и обустроили позиции вблизи ДФС.

В настоящее время боевики используют тактику изматывания сил АТО постоянными обстрелами, с разрушением инфраструктуры.

Является актуальным вопрос, мол, почему ВСУ не отбросят врага подальше, чтобы избежать обстрелов. Этими вопросами задаются в основном пользователи соцсетей, которым хочется выдавать желаемое за действительное. Конечно, ВСУ теоретически могут продолжить так называемое "ползучее наступление". Но в ситуации с Авдеевкой, маленькими шагами проблему не решить. Поскольку, город обстреливается как из Донецка, так и Ясиноватой. И даже взятие Ясиноватского блокпоста с продвижением под Ясиноватую проблемы не решит. И скорее стоит говорить о масштабном наступлении по всей линии фронта с перспективой окружения Ясиноватой, Донецка и других крупных городов с выходом к границе с Россией. Однако, сегодня этот сценарий кажется невозможным, как минимум, из-за "Минских договоренностей".

Стоит принять то, что ситуацию в Авдеевке может решить или хотя бы улучшить, исключительно дипломатия. Российская сторона огнем боевиков побуждает Украину к уступкам, подталкивая экономический коллапс в городе, в котором работает коксохим Ахметова. Предотвратить обстрелы города военным путем сейчас невозможно. А каждый обстрел бьет, в том числе, кроме людей, и по бюджету. Расчет простой - Авдеевка является слабым местом Украины. Нам нужно найти слабое место у террористов. Им, вполне возможно, может стать Дебальцево.