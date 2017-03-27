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Война по выходным. "Гибриды" вгрызаются в последние клочки "серой зоны"
08:37 27.03.2017 |
Многие местные жители, да и наши военные тоже, отмечают, что фактически нынешний этап смело можно называть "войной по выходным". Настолько предсказуемыми являются обострения, которые, как правило, превращаются в артиллерийский "пинг-понг". Начинаются вечером в пятницу и заканчиваются в воскресенье. С чем это связано абсолютно непонятно, но что такая тенденция существует - факт.
Не стала исключением и эта неделя. Причем "горячие точки" практически не поменялись - это Авдеевка, приморское направление, Светлодарская дуга. Особенностью этих выходных есть только некое усиление на Луганском и Авдеевском направлениях.
Итак, вечер пятницы стал очень жарким для Горловки, на север и юго-запад от которой бои приобрели ярко выраженный характер ближнего столкновения. В районе шахты имени Гагарина наши артиллеристы накрыли вражеские позиции - по сообщениям местных жителей пожар был весьма заметен даже издалека.
Восточный фас Светлодарской дуги по-прежнему является зоной, где стороны все еще пытаются продвигаться в "серой зоне". Это прежде всего район Калиново. Что необычно - по сообщениям противной стороны, на этих выходных серьезно досталось позициям между Раевкой и Металлистом (Славяносербский район). Опять-таки по этим сообщениям работала самоходная артиллерия ВСУ.
Не тихо и под Мариуполем - даже в сводки попали сообщения об обстрелах наших позиций в районе Гнутово, Широкино, Талаковки. А вот в районе Новотроицкое - Докучаевск относительно тихо после резкого обострения ситуации в прошлые выходные. Не обошлось без обстрелов со стороны боевиков Марьинки и Красногоровки, которые по всей видимости, уже стали "дежурными" целями, так как никакого продвижения линии соприкосновения нет с лета 2015 года и быть не может ввиду плотной городской застройки.
Вообще за прошедшие три дня очень сильно пострадала гражданская инфраструктура прифронтовой полосы. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения. Вечером в субботу, 25 марта, во время минометного обстрела контролированного нашей армией поселка Зайцево (под Горловкой) погибли два человека - 58-ти летний мужчина и 53-ти летняя женщина. Их тела были обнаружены во дворе своего дома со следами осколочных ранений.
А утром 26 марта (около 11:30) боевики снова ударили "Градом" по Авдеевке. Опять-таки сильно досталось старой части города, где были серьезны повреждены (некоторые основательно) 25 домов мирных жителей. В этом случае только чудом удалось избежать жертв. По горячим следам пресс-служба АТО заявила о применении установок "Град", - в соцсетях отмечали три залпа (вероятно, неполные кассеты).
Всего, по официальным данным, противник произвел 24 марта 78 обстрелов, 25 марта - 81, а по состоянию на 18:00 26 марта - 50. К сожалению, не обошлось без потерь у наших военных - за три дня погибло двое, 8 раненых и 2 травмированных.
Всего с 1 по 25 марта (включительно) потери нашей группировки в зоне АТО, озвученные спикерами МО Андреем Лысенко и Александром Мотузяником, составили 21 убитый и 154 раненных и травмированных.
Потери противника на сегодня оценить достаточно сложно - ГУР МО рапортует о пяти - шести погибших в день. Однако проверить эту информацию достаточно сложно - конкретные фамилии появляются в открытом доступе достаточно редко и то почти совершенно случайно.
Интересным выглядит сообщение одного из "лидеров общественного мнения" "ДНР" Александра Ходоковского, который заявил о применении в районе Ясиноватой нашей армией ударных беспилотников. Которые якобы даже сбрасывали на головы боевиков зажигательные бомбы. Такие сообщения стоит отнести к пропаганде, которая не имеет под собой никакой реальной основы. Ни в одной силовой структуре Украины нет ударных БПЛА, которые к тому же могут нести более или менее серьезную боевую нагрузку.
В целом отметим, что, судя по этим выходным, тенденция к резкому усилению количества обстрелов в зоне противостояния на Донбассе несколько пошла на нет. Как долго это будет продолжаться пока непонятно, особенно на фоне потепления и необходимости руководству боевиков и Кремля резко поднять ставки в "минском процессе" и прикрыть растущее недовольство как на фронте, так и в тылу.
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