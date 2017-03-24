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Курс доллара на межбанке в последнюю неделю марта должен вернуться на прежние уровни
22:39 24.03.2017 |
Банкирам удалось немного откатить курс доллара на межбанке под конец недели, хотя они не смогли компенсировать его вчерашнего подорожания: 23 марта валюта поднялась в цене на 25 копеек, а 24-го откатилась на 2. В итоге межбанк закрылся в рамках 27,12-27,16 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Сохранение высоких цен на доллар объясняют переходным периодом для внедрения новых правил для межбанка, которые вступили в силу вчера.
«Это последствия либерализации правил подачи заявок для покупателей. Принимая во внимание немного возросший спрос, подтянувший котировки вверх, на рынке сегодня происходила и небольшая активизация среди экспортеров, которым такой рост доллара выгоден. Именно это уравновесила покупку и продажу», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Крупных продаж сегодня не наблюдалось: 24 марта объем долларовых торгов сократился со вчерашних $274,84 млн. до $202,88 млн.
«Меньше валюты стали продавать металлурги - в пятницу они продавали меньше обычного, и даже покупали доллар. Вероятно, для закупки сырья. Аграрии же продают привычные объемы, они не способны перекрыть недопоступления от сталеваров», - отметил Юрий Гриненко.
На следующей неделе финансисты надеются на увеличение валютных продаж за счет сезонного фактора: доллар будут активнее продавать для уплаты налогов и выплат зарплат.
«Следующая неделя по нашим ожиданиям на безналичном рынке будет спокойнее, чем эта. В связи с окончанием месяца и необходимостью закрывать налоговый и бюджетный периоды, бизнесу будет необходима гривна, что снизит давление на курс и котировки смогут вернуться ближе к 27,0 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.
«Даже те же сталевары должны продавать больше. Ведь им также надо платить в госбюджет и персоналу», - дополнил его Юрий Гриненко.
Финансисты допускают заметное укрепление гривни. Например, Куринной ждет курсовых колебаний в рамках 26,95-27,15 грн./$.
«Межбанк вполне может проседать ниже отметки 27,0 грн./$», - также подтвердил Гриненко.
Одновременно с безналичным валютным курсом должен проседать и наличный курс валют. Он уже сегодня начал уходить вниз.
«Интересно, что цены в кассах оказались даже ниже межбанка. Когда наличный доллар были готовы сдавать по 27,10 грн./$, на межбанке его можно было продавать по 27,16 грн./$. Правда, не думаю, что у кого-то сегодня получалось скупать крупные объемы для перепродажи на безналичном рынке. Слишком вялая ситуация была с кэшом: не было значительных продаж валюты населением, да и спроса на доллар тоже заметного не наблюдалось», - заключил Гриненко.
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