Стали известны некоторые подробности ожесточенных боев, которые велись под Водяным и Пикузами с 20-го марта.

Ситуация на Мариупольском направлении после существенного обострения под Водяным и Пикузами вернулась к позиционной войне. И сегодня можно сделать несколько выводов, которые будут базироваться как на открытой, так и на необнародованной информации.

О деталях боев украинских морпехов с террористами под Водяным и Пикузами мы ранее подробно писали. Стоит напомнить, что после ночной пристрелки, с 19-го на 20-е марта, с использованием минометов и стрелкового оружия, утром в понедельник начался бой, в котором враг использовал 152-мм и 122-мм артиллерию, РСЗО "Град", обстреливая наши позиции под Водяным. Согласно информации пресс-центра АТО, оккупанты начали провокационные обстрелы из артиллерии в направлении населенного пункта Водяное под Мариуполем, которое находится в 2 километрах от оккупированных Пикуз. Противника одновременно вел огонь по нескольким позициям подразделений морской пехоты. Прикрываясь огнем артиллерии, противник силами двух групп численностью 40 человек начал наступательные действия, но получил достойный отпор. От наших волонтеров поступала осторожная информация об уничтоженном вражеском опорнике, а террористы рассказывали, что ВСУ наступают на Пикузы и Дерзкую силами двух взводов.

Наше наступление и действительно состоялось. Морпехам удалось даже выбить врага из опорного пункта, который был расположен на грунтовой дороге между Водяным и Пикузами.

В результате боев известно о трех погибших украинских воинов. Потери боевиков в первый день, согласно данным нашей разведки, составили 8 человек. До последнего тела двух погибших морпехов оставались у врага и недавно их удалось забрать.

Сегодня также стоит говорить о том, что опорник, в бою за который погибли ребята, удержать не удалось.

Подробно о бое написал волонтер Serg Marco, который работает с морской пехотой.

По словам волонтера, морпехи повторили то, что пытался сделать враг два месяца назад, когда атаковал наши позиции, приблизившись к ним под прикрытием тумана. Наши воины смогли занять опорник, убив 7 врагов сразу и начали окапываться.

Операция ВСУ вполне соответствует тактике так называемого "ползучего наступления", или мелких шагов. Когда штурмовая группа быстро атакует вражеские позиции после работы артиллерии (на Светлодарской дуге, например, очень часто первыми в бой идут бойцы УДА - "Правого сектора"). После взятия позиций артиллерия накрывает врага в тылу. Сейчас же морпехи действовали под прикрытием нашего танка. И выбить их с позиций враг смог лишь из-за активной работы собственной артиллерии, а также прицельного огня танка, который расстреливал наши позиции. У нашего же закончился боекомплект, что на первый взгляд выглядит очень странно. Однако, стоит вспомнить кампанию 2014-2015 годов. Тогда у наших танкистов был недостаток бронебойных снарядов, но в достаточном количестве имелись осколочно-фугасные, которые впрочем не очень подходят для ведения войны и достижения результата в тех и сегодняшних условиях. Сейчас же ситуация вообще может существенно ухудшиться, поскольку из-за пожара на складе в Балаклее взрываются в том числе и 125-мм танковые снаряды. А их полноценного производства у нас нет.

Понятно, что силами одной пехоты с БМП, даже после работы артиллерии, рассчитывать на операции с взятием той самой высоты "Дерзкая" или Пикуз сегодня трудно. Максимум - война за жизненное пространство, за метры земли. За три года войны как мы, так и враг, достаточно окопался и укрепил собственные позиции. И фронт можно прорвать благодаря операциям с использованием тяжелой техники, танков.

Сегодня известно, что война вернулась в привычный ритм позиционных боев с использованием минометов, стрелкового оружия и артиллерии.

За минувшие сутки эпицентром огневых противостояний на Мариупольском направлении было Широкино. По позициям морских пехотинцев враг вел огонь из гранатометов, зенитной установки, минометов калибра 120-мм, танка, РСЗО "Град-П". Вблизи Красногоровки зафиксировано применение противником минометов калибра 120-мм и артиллерийских систем калибра 122-мм, а в районах населенных пунктах Водяное и Новотроицкое российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.