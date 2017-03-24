Экс-депутат Государственной Думы РФ Денис Вороненков был убит агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры Украины, утверждает народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Он был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходивший в них службу, а затем получивший приказ на ликвидацию врага России - Дениса Вороненкова", - сказал он, выступая на политическом ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, следствие серьезно продвинулось за четверг. "Уже известна личность киллера, его биография. И мы можем с уверенностью сказать, что Денис Вороненков убит агентом российских спецслужб, гражданином Украины", - заявил А.Геращенко.

Депутат подчеркнул, что не уполномочен рассказывать об этом человеке. "Я думаю, что в ближайшее время будет официальная пресс-конференция генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, и они дадут больше информации. С моей стороны это будет некорректно", - отметил он.

А.Геращенко также указал, что убийца Д.Вороненкова сделал контрольные выстрелы. "Задача была - любой ценой ликвидировать Дениса Вороненкова, в том числе, и ценой своей жизни, если бы это было бы нужно", - сказал депутат.

Наличие у киллера удостоверения бойца Национальной гвардии Украины, участника АТО А.Геращенко пояснил тем, что убийца взял его с собой для того, чтобы в случае, если его остановит полиция, предъявить этот документ и сказать, что "я нормальный человек".

Пономарев связал убийство с экс-генералом ФСБ

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев связал убийство Дениса Вороненкова с экс-генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По словам политика, именно угрозы бывшего чекиста заставили Вороненкова просить администрацию президента Украины предоставить ему государственную охрану. "Он при каждой встрече говорил, что ему поступают угрозы, и они идут по линии одного конкретного человека - Феоктистова. Он воспринимал это абсолютно серьезно", - рассказал Пономарев в эфире телеканала "112 Украина".

Имя экс-генерала ФСБ Олега Феоктистова стало известно широкой общественности в связи с арестом министра экономики и развития России Алексея Улюкаева по обвинению в коррупции. Ранее "Новая газета" сообщала, что именно Феоктистов, возглавлявший в качестве прикомандированного сотрудника службу безопасности "Роснефти", инициировал расследование в отношении главы Минэкономразвития.







