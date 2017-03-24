Стремительный рост спроса на безналичный доллар вылился 23 марта в его резкое подорожание - сразу на 25 копеек. После чего он зафиксировался в рамках 27,13-27,18 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Курс доллара на межбанке начал расти с самого утра, и вышел на свой пик к вечеру.

«Межбанковские торги стартовали с 26,98-27,01 грн./$, после чего котировки начали плавный рост. К обеду доллар подорожал к 27,09-27,11 грн./$. После обеда спрос на валюту еще оставался, однако продавцы уже были немногочисленны. В результате безналичный рынок финишировал на уровнях 27,13-27,18 грн./$», - уточнил Верхградский.

Экспортеры не придерживали выручку, и увеличили продажи валюты: объем долларовых торгов сегодня подрос с $217,04 млн. до $274,84 млн. Тем не менее этого не хватило, чтобы удовлетворить возросший спрос. Национальный банк предпочел не растрачивать свои золотовалютные резервы, и не появился на торгах.

Если вчера финансисты говорили о том, что импортеры скупали доллар на негативных ожиданиях после ухудшения прогнозов по украинской экономике из-за блокады на Донбассе, переноса МВФ рассмотрения вопроса о выделении нам нового кредитного транша, то сегодня они связали рост валютного спроса с чисто техническими нюансами.

«Рост спроса ситуативен и был вызван скорее техническими факторами - изменением правил допуска заявок на покупку валюты. Упрощения правил для импортеров в первое время будет влиять на рынок. Традиционно адаптация к новым правилам или либерализации проходит на протяжении нескольких дней», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Из-за того, что в четверг купить доллар могли не только импортеры из старых реестров, но и те, кто уже совершал приобретения по новым правилам - удвоился валютный спрос.

«Сегодня вступили в силу изменения в валютном законодательстве, которые позволяют клиентам подавать заявки на покупку валюты на межбанковском рынке и блокировать гривну под покупку валюты в один день. Это привело к тому, что 23 марта валюту могли купить клиенты, которые подавали заявки как 21 марта (по старым требованиям), так и 22 марта (с учетом вступивших в силу изменений), что в свою очередь увеличило объем покупаемой клиентами валюты на межбанковском рынке», - разъяснил UBR.ua ситуацию директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

В ближайшие несколько дней банкиры рассчитывают на выравнивание ситуации и на снижение давления со стороны валютных покупателей.

«Сегодняшняя ситуация - скорее краткосрочный тренд, который завершится уже на следующей неделе - в бюджетно-налоговый период в конце месяца. Поэтому завтра небольшие волнения на безналичных торгах могут еще сохраняться в диапазоне 27,05-27,20 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.

Более оптимистично настроен Станислав Верхградский, который 24 марта ждет старта межбанка в рамках 27,0-27,10 грн./$.

При этом финансисты не исключают повторных курсовых раскачек на наличном рынке. Спекулянты постараются заработать на всплесках активности межбанка. Хотя не факт, что курс валют в кассах будут расти также активно, как это было вчера. Даже сегодня наличный рынок спокойнее реагировал на результаты безналичной торговли.

«Наличный рынок открывался котировками 27,05-27,15 грн./$, но завышенный курс на покупку у отдельных банков и рост межбанковского рынка подстегнули наличные курсы. Уже к обеду они установились в рамках 27,12-27,17 грн./$», - сообщил Верхградский.