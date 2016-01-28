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Топливно-энергетический комплекс
АМКУ оштрафовал "Укртатнафту" и других фигурантов дела о нефтяных аукционах на 1,4 млрд грн
18:01 23.03.2017 |
Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на оштрафовал компанию "Уктатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) и 5 аффилированных с группой "Приват" компаний в размере 1 371,27 млн гривен за сговор на аукционах по продаже сырой нефти и газового конденсата добычи компании "Укрнефть" в марте-июле 2015 года.
Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.
Кроме "Укртатнафты", речь идет об ООО "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Галнафта", "Гарант-УТН" и ПАО "НПК Галичина".
"По результатам расследования комитет своим решением признал, что ответчики совершили нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов аукционов по продаже нефти сырой и газового конденсата, которые проводились в течение марта - июля 2015 года Украинской межбанковской валютной биржей. На ответчиков наложен штраф на общую сумму 1 371 269 669 гривен", - говорится в сообщении.
Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения.
Как сообщали Українські Новини, группа "Приват" контролируется бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
В сентябре 2015 года Служба безопасности Украины инициировала проверку Антимонопольным комитетом возможных фактов нарушения законодательства по защите экономической конкуренции со стороны некоторых субъектов хозяйствования во время их участия в аукционах по продаже сырой нефти и газового конденсата, которые были добыты компанией "Укрнефть".
По информации СБУ, в течение 2015 года через аукционы "Укрнефти" было реализовано сырья на сумму более 12 млрд гривен.
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В рамках расследования Комитет возбудил дело в отношении ПАО «Укртатнафта» за представление в комитет информации не в полном объеме.
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