Промышленное производство в Украине в феврале 2017 года упало на 4,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года после шести месяцев роста, в том числе в январе этого года - на 5,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале-2017 к февралю-2016 сократилось на 1,7%, что стало первым его снижением после семи месяцев роста.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в феврале этого года промышленное производство снизилось на 2,2%, а с учетом сезонного фактора – на 2,6%.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

Февраль 2017 года стал первым месяцем, когда правительство, Нацбанк и эксперты ожидали фиксации влияния блокады транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями на востоке страны. По оценкам центробанка, из-за нее в целом по итогам этого года промпроизводство снизится на 4,8%.

В феврале Госстат, в частности, зафиксировал падение промпроизводства в Донецкой области на 10,1%, в Луганской – на 29%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-феврале 2017 по сравнению с январем-февралем 2016 уменьшилось на 1%, в Донецкой области уменьшилось на 2,4%.

Что касается остальных областей, то в январе-феврале положительный результат в промышленности зафиксирован в Житомирской (29,6%), Винницкой (17,8%), Одесской (9%), Кировоградской (8%), Волынской (7,6%), Тернопольской (7,3%), Ивано-Франковской (6,2%), Киевской (3,4%), Харьковской (2,6%), Полтавской (1,8%), Черновицкой (1%), Хмельницкой (0,7%) и г.Киев (0,4%).



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-феврале 2017 года

февраль 2017 г к январю 2017 г, % февраль 2017 г к февралю 2016 г, % январь-февраль 2017 г к январю-февралю 2016 г, % Справочно январь-февраль 2016 к январю-февралю 2015 Промышленность всего 97,8 95,4 100,4 103,8 Добывающая и перерабатывающая промышленность 100,1 94,2 100,0 104,0 Добывающая промышленность и разработка карьеров 87,8 88,5 94,4 103,6 - добыча каменного и бурого угля 75,3 74,1 89,3 109,8 - добыча сырой нефти и природного газа 90,5 96,0 98,0 98,5 - добыча металлических руд 89,0 88,3 92,1 104,0 Перерабатывающая промышленность 106,5 96,8 102,8 104,3 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 104,7 99,4 103,5 103,3 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 112,1 104,6 108,6 102,3 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 117,4 99,2 102,8 97,7 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 79,4 76,7 85,0 121,3 Производство химических изделий и химической продукции 124,2 99,2 95,5 94,4 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 105,9 82,6 91,3 113,0 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 111,7 101,6 109,8 104,8 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 96,3 95,7 101,9 106,3 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 116,3 98,6 106,2 101,9 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 145,8 66,3 77,0 98,6 производство электрического оборудования 126,2 86,8 90,6 110,5 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 111,2 101,4 113,6 94,1 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 114,6 109,6 112,2 107,4 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 103,4 87,9 100,4 111,2 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 87,9 101,8 102,1 102,4

Данные: Госстат