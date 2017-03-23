Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале-2017 к февралю-2016 сократилось на 1,7%, что стало первым его снижением после семи месяцев роста.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в феврале этого года промышленное производство снизилось на 2,2%, а с учетом сезонного фактора – на 2,6%.
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Февраль 2017 года стал первым месяцем, когда правительство, Нацбанк и эксперты ожидали фиксации влияния блокады транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями на востоке страны. По оценкам центробанка, из-за нее в целом по итогам этого года промпроизводство снизится на 4,8%.
В феврале Госстат, в частности, зафиксировал падение промпроизводства в Донецкой области на 10,1%, в Луганской – на 29%.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-феврале 2017 по сравнению с январем-февралем 2016 уменьшилось на 1%, в Донецкой области уменьшилось на 2,4%.
Что касается остальных областей, то в январе-феврале положительный результат в промышленности зафиксирован в Житомирской (29,6%), Винницкой (17,8%), Одесской (9%), Кировоградской (8%), Волынской (7,6%), Тернопольской (7,3%), Ивано-Франковской (6,2%), Киевской (3,4%), Харьковской (2,6%), Полтавской (1,8%), Черновицкой (1%), Хмельницкой (0,7%) и г.Киев (0,4%).
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-феврале 2017 года
|февраль 2017 г к январю 2017 г, %
|февраль 2017 г к февралю 2016 г, %
|январь-февраль 2017 г к январю-февралю 2016 г, %
|Справочно январь-февраль 2016 к январю-февралю 2015
|Промышленность всего
|97,8
|95,4
|100,4
|103,8
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|100,1
|94,2
|100,0
|104,0
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|87,8
|88,5
|94,4
|103,6
|- добыча каменного и бурого угля
|75,3
|74,1
|89,3
|109,8
|- добыча сырой нефти и природного газа
|90,5
|96,0
|98,0
|98,5
|- добыча металлических руд
|89,0
|88,3
|92,1
|104,0
|Перерабатывающая промышленность
|106,5
|96,8
|102,8
|104,3
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|104,7
|99,4
|103,5
|103,3
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|112,1
|104,6
|108,6
|102,3
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|117,4
|99,2
|102,8
|97,7
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|79,4
|76,7
|85,0
|121,3
|Производство химических изделий и химической продукции
|124,2
|99,2
|95,5
|94,4
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|105,9
|82,6
|91,3
|113,0
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|111,7
|101,6
|109,8
|104,8
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|96,3
|95,7
|101,9
|106,3
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|116,3
|98,6
|106,2
|101,9
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|145,8
|66,3
|77,0
|98,6
|производство электрического оборудования
|126,2
|86,8
|90,6
|110,5
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|111,2
|101,4
|113,6
|94,1
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|114,6
|109,6
|112,2
|107,4
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|103,4
|87,9
|100,4
|111,2
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|87,9
|101,8
|102,1
|102,4
Данные: Госстат