Кабинет Министров обязал граждан проходить внеочередной медицинский осмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения.

Об этом говорится в постановлении №161 от 22 марта, передают Українські Новини.

Этим документом внесен ряд изменений в постановления правительства по вопросам безопасности дорожного движения.

Большинство изменений касаются замены слов "Государственная автомобильная инспекция" на "Министерство внутренних дел" и "Национальная полиция".

В то же время в Порядок временного изъятия водительского удостоверения на транспортное средство и его возвращения внесены изменения, которые обязывают граждан проходить в установленном порядке внеочередной медосмотр для возвращения изъятого документа после окончания определенного срока лишения права вождения.

Также водитель обязан успешно сдать в сервисном центре МВД теоретический и практический экзамен.

Кабмин также отменил необходимость отсылать изъятую лицензионную карточку на транспорт в соответствующий орган лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и опасных грузов.

Кроме того, Кабмин установил , что жезл может использоваться полицейскими исключительно для регулирования дорожного движения.

Как сообщали Українські Новини, ранее заместитель внутренних дел Анастасия Деева выступила за усовершенствование медицинского осмотра при получении водительских прав.