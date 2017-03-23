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Кабмин обязал граждан проходить внеочередной медосмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения
17:31 23.03.2017 |
Кабинет Министров обязал граждан проходить внеочередной медицинский осмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения.
Об этом говорится в постановлении №161 от 22 марта, передают Українські Новини.
Этим документом внесен ряд изменений в постановления правительства по вопросам безопасности дорожного движения.
Большинство изменений касаются замены слов "Государственная автомобильная инспекция" на "Министерство внутренних дел" и "Национальная полиция".
В то же время в Порядок временного изъятия водительского удостоверения на транспортное средство и его возвращения внесены изменения, которые обязывают граждан проходить в установленном порядке внеочередной медосмотр для возвращения изъятого документа после окончания определенного срока лишения права вождения.
Также водитель обязан успешно сдать в сервисном центре МВД теоретический и практический экзамен.
Кабмин также отменил необходимость отсылать изъятую лицензионную карточку на транспорт в соответствующий орган лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и опасных грузов.
Кроме того, Кабмин установил , что жезл может использоваться полицейскими исключительно для регулирования дорожного движения.
Как сообщали Українські Новини, ранее заместитель внутренних дел Анастасия Деева выступила за усовершенствование медицинского осмотра при получении водительских прав.
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