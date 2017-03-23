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Данилюк пока не видит возможности уволить Насирова и его команду
В Минфине пока не видят юридической возможности уволить Романа Насирова и его команду. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью журналу «Новое Время».
По словам Данилюка, министр пытался уволить своего подчиненного и без судебного дела. «Я как раз пошел цивилизованным путем. Я подал в Кабинет министров на дисциплинарное взыскание по отношению к Насирову, последствием которого должно было быть увольнение. На тот момент количество нарушений просто превысило уровень терпимости», – отметил руководитель Минфина.
Но правоохранительные органы опередили министра – НАБУ и САП задержали Насирова 3 марта текущего года по подозрению в участии в так называемых «газовых схемах» беглого депутата Александра Онищенко.
«Как только появится юридическая возможность поменять руководство ГФС, необходимо будет проводить конкурсы. Причем конкурсы на все должности – и руководителя, и заместителей. Это должна быть новая команда», – уверен Данилюк.
Напомним, в данное время Кабмин отстранил Насирова от своих обязанностей из-за подозрения в превышении служебных полномочий и нанесении государству ущерба в размере 2 млрд грн. Обязанности главы ГФС сейчас исполняет его заместитель Мирослав Продан.
Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.
13 марта Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.
16 марта в САП заявили, что жена Насирова внесла за него залог в размере 100 млн гривень.
Справка УНИАН. Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что высокопоставленный чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».
В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенных для этого документов, считает следствие. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.
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