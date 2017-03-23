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Топливно-энергетический комплекс
Рада отменила обязательное использование печатей на документах
15:12 23.03.2017 |
Верховная Рада отменила требования об обязательном использовании печатей на документах.
За принятие в целом законопроекта №4194 проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
В частности в Хозяйственном кодексе прописывается, что печать не может быть обязательным реквизитом документа, который подается от имении субъекта хозяйствования органу государственной власти.
Государственным органам запрещается требовать наличие печати на документах.
Предусматривается, что наличие или отсутствие печати не создает никаких юридических последствий.
Кроме того, вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе.
Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1 700 гривен).
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко отмечает необходимость дальнейшей дерегуляции хозяйственной деятельности.
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