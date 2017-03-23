Вчера в эфире телеканала ZIK народный депутат Лещенко сообщил, что сейчас есть три фамилии, которые общественные организации предложили правительству на роль аудитора НАБУ. Это бывший прокурор США Марта Борщ, бывший прокурор Испании Карлос Кастресана и директора Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джованни Кесслер. Подробно депутат остановился на госпоже Борщ. Он напомнил, что она является именно тем прокурором, который в свое время поддерживал в суде обвинение против Павла Лазаренко. "Тогда судебный процесс закончился победой обвинения, после чего Лазаренко приговорили к 8 годам лишения свободы", сказал Лещенко. После этого дела, добавил он, Борщ ушла в частную практику и сегодня работает адвокатом в Калифорнии. "Марту Борщ решили предложить как человека, которая осведомлена с украинскими реалиями и контекстом. Ведь, работая над делом Лазаренко, она изучала все очень подробно. Летом Борщ приезжала в Киев, где во время встречи подтвердила, что готова выполнить такую разовую работу и провести аудит НАБУ", заверил "еврооптимист".

Если это не просто слова, тогда появление госпожи Борщ в качестве кандидата в аудиторы сильно спутывает карты другой даме - Юлии Тимошенко. Поскольку сразу же привлечет интерес общества к немного подзабытому делу Лазаренко. Летом прошлого года американка рассказывала нашим СМИ о некоторых деталях этого дела. В частности о том, что следователи дважды приезжали к Тимошенко в Украину, поскольку ее фамилия на самом деле было в документах относительно перевода денег из Украины в США через Швейцарию. Тогда она приехала в Генпрокуратуру с адвокатом и отказалась отвечать на вопросы, ссылаясь на нормы законов Украины, схожих с пятой поправкой Конституции США.

На прямой вопрос, возможно ли, что в Штатах найдутся документы о причастности Тимошенко к делу Лазаренко, которые могут быть переданы в новые антикоррупционные структуры Украины, Марта Борщ ответила: "У нас есть много документов, но подозреваю, что Украина имеет не только эти документы, но и значительно больше. Когда мы вели следствие, мы делали это в рамках сотрудничества с Генпрокуратурой Украины. Много документов, которые мы получили, были предоставлены ГПУ, то, что мы нашли дополнительно - мы передавали им. НАБУ или любой другой орган Украины имеет право запросить у правительства США любые документы, которые могут быть в нашем распоряжении". По конкретной роли Тимошенко в деле Лазаренко, гостья сказала: "Наше следствие было акцентировано на Лазаренко, а не Тимошенко. Она имела определенную роль в этом деле, но большего я вам не скажу".

Представим себе, что Борщ не просто приезжает в Киев прочитать лекции детективам НАБУ, а получает возможность быть аудитором Антикоррупционного бюро. То есть, определенное время находится в Украине стационарно. Даже, если она не будет комментировать дело Лазаренко и не говорить о роли в этом деле Юлии Тимошенко, сами СМИ не поленятся вспоминать в бэках новостей и о Павле Ивановиче, и о корпорации ЕЭСУ, и о "маме украинской коррупции". Иначе говоря, даже молчаливая Марта Борщ в Украине - это серьезные репутационные потери для нашей вечной оппозиционерки. На этом фоне такой нелюбимый сейчас "Батькивщиной" Найджел Браун - довольно приемлемый вариант. Хотя бы потому, что он никоим образом не будет напоминать Тимошенко о старых скелетах в шкафу.

Единственное замечание к господину Лещенко: никто не сомневается в профессионализме Борщ и в ее осведомленности в наших реалиях, почему бы не предложить кандидатуру этой дамы в аудиторы от парламента. Антикоррупционный комитет точно не будет против. Да и кандидат не вызовет таких возражений, как Браун и Сторч. Очевидно, в "Батькивщине" ее по традиции спросят: "Кто вас прислал?". На что можно ответить: антикоррупционные органы на то и независимые, что борются не только с коррупционерами-чиновниками, но и коррупционерами-оппозиционерами. Если те ступили на скользкий путь.