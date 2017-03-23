Президент Петр Порошенко одобрил освобождение родственников второй очереди наследования (родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки) от налога на доходы физических лиц при оформлении наследства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Президент Петр Порошенко подписал закон №1910-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства", которым упрощается оформление наследства для ближайших родственников наследодателя.

Документ был принят парламентом во втором чтении и в целом 278 голосами 23 февраля.

Законом освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц стоимости наследства, которое от наследодателя получают члены его семьи второй степени родства: родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки.

К этому времени действующим Налоговым кодексом предусматривалось освобождение от налогообложения членов семьи наследодателя только первой линии родства.

Наследники первой и второй ступеней также освобождаются от необходимости проведения оценки унаследованных объектов наследства для целей налогообложения.

При этом для всех остальных наследников налог остается в размере 5%.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и применяется к доходам в виде наследства/подарка, полученных начиная с 1 января 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 23 февраля Рада упростила вступление в наследство.