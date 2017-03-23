Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

Лидер «Самопомощи» рассказывает ужасы о грозящем ему уголовном преследовании, хотя на самом деле ему следует бояться политической ответственности на досрочных выборах мэра Львова.

Мэр Львова Андрей Садовый уже неделю пугает украинцев своей посадкой. В середине марта он заявил в интервью, что областная прокуратура объявит ему подозрение до 21 марта, после чего последует отстранение его от должности через суд. О том же он рассказывал журналистам в кулуарах Совета регионального развития 20 марта, а в телеэфире предположил, что ГПУ готовит для его задержания "красивое шоу с телекамерами".

Когда же наступило 21 марта, а подозрение мэру не было объявлено, Садовый стал рисовать новые ужастики. "Есть решение суда об изъятии моего личного дела для обработки с целью объявления подозрения. Оно может касаться полигона, индустриального парка, вывоза мусора... Против мэра, который работает 11 лет, могут возбудить дело даже про скрепки", - объявил Садовой журналистам на брифинге. Ту же мысль он высказал и в радиоэфире: "Сегодня все райотделы Львова ксерят дело, чтобы передать его в другую область, я даже думаю, что передадут в Ровно, где прокурором близкий товарищ Луценко, чтобы все было подконтрольно. Схема очень проста: предъявить подозрение, отстранить от должности и параллельно открыть два-три уголовных дела. Против мэра их можно открыть и за скрепки".

Не зря Садовой повторяет про эти "скрепки". Он старается максимально утрировать ситуацию, приравнять к банальным канцелярским скрепкам гибель четырех человек. Напомним, 30 мая 2016 г. на Грибовицкой свалке вблизи Львова вспыхнул масштабный пожар, одним из последствий которого стал сдвиг мусора, под который попали трое спасателей ГСЧС и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". Все они погибли.

Садовой пытается представить дело так, будто сейчас он является жертвой преследования за политическую позицию возглавляемой им партии "Самопомощь". "Вы же понимаете, что все может прекратиться за одну секунду, как только "Самопомощь" кардинально поменяет свою позицию и будет прислуживать. Но этого не будет", - пообещал партийный лидер слушателям "Громадського радіо". Ту же мысль он внушал и зрителям "24 Канала": "Все это может быть прекращено за одну секунду, если "Самопомощь" поменяет свою позицию в парламенте. Тогда все проблемы города Львова исчезнут. И вопрос мусора исчезнет, и вопрос уголовных производств".

Не зря Садовой повторяет, как мантру, что "все может прекратиться за одну секунду". Ему очень выгодно приравнять свои личные проблемы к проблемам города. Хотя как раз львовяне прекрасно знают, что если вдруг прокуратура "отстанет" от Садового, то мусорная проблема никуда "за одну секунду" не исчезнет. На ее решение потребуется очень много и времени, и денег.

На самом деле нет перед Садовым такой дилеммы: или он и его партия будут "прислуживать", или его посадят. Эту дилемму придумал сам Садовый, потому что она очень удобна и позволяет и впредь ничего не делать для решения проблем города, включая мусорную.

Что касается фактической стороны дела, то еще 16 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил: "Нет "дела Садового", есть дело о пожаре на КП "Збиранка", где погибли четыре человека. Было две версии: поджог и самовозгорание из-за несоблюдения технологий. Несколько месяцев назад была назначена экспертиза - специально не во Львове, а в Харькове, для объективности выводов. Харьковские эксперты заключили: это не было поджогом, это было самовозгорание из-за несоблюдения технологий. Поэтому возникает вопрос ответственности должностных лиц предприятия и их непосредственных руководителей в мэрии Львова. Кто эти руководители, должно установить следствие".

Тогда же Луценко сообщил о своем решении передать это дело из Львовской прокуратуры в Ровенскую (о чем теперь, словно о какой-то сенсации, рассказывает Садовый). Она, по словам генпрокурора, "завершит следствие и установит правовые основания для объявления подозрения тому должностному лицу, которое не среагировало на письма коммунального предприятия о финансовой помощи, чтобы избежать трагедии". Этим лицом может оказаться сам мэр, его заместитель, начальник управления, начальник отдела.

Через суд его можно будет отстранить от должности не более чем на два месяца (согласно ст. 154 УПК). Правда, затем этот срок может быть продолжен, но все равно саму должность никто у подозреваемого не отберет. Таким образом, даже если подозрение будет объявлено лично Садовому, он по-прежнему будет контролировать мэрию через свой исполком и через свое большинство в горсовете. При этом будет тянуться долгое судебное разбирательство, с апелляцией и кассацией, и очень маловероятно, чтобы Садового в конце концов действительно посадили (ст. 367 УК предусматривает за служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия, срок от двух до пяти лет).

У власти есть другая возможность наказать Садового, гораздо более быстрая и эффективная. Это - досрочные выборы городского головы и горсовета по решению Верховной Рады. Для этого не обязательно иметь постановление суда, достаточно выводов соответствующего парламентского комитета о том, что мэр "не обеспечивает выполнения предоставленных ему полномочий", а горсовет "не решает вопросы, отнесенные к его ведению".

Но как раз об этом варианте Садовой молчит. Он прекрасно знает, что его рейтинг у львовян безнадежно упал, и не только из-за мусорного дела, но и вообще из-за неспособности решать проблемы города. А попытки вместо этого организовывать фронду против центральной власти только усугубили ситуацию. Взять, например, выдвинутое им 22 марта предложение создать в Чернобыльской зоне специальный полигон, чтобы вывозить туда мусор со всей страны. Идея эта выглядит особенно гениальной после того, как усилиями "Самопомощи" были подорваны налоговые поступления в госбюджет от компаний, имевших активы в ОРДЛО, но лишившихся их благодаря слаженным действиям "Самопомощи" и Кремля.

Очень удобно представлять себя жертвой преследования за политическую позицию, чтобы избежать политической ответственности за эту самую позицию. А ответственность все равно будет. Если не на досрочных выборах, то обязательно - на очередных.