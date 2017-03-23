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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ежесуточно Россия ворует более 10 тысяч тонн украинского угля

 

За период с 1 по 20 марта 2017 года российско-украинскую границу пересекло более 3,4 тысячи полувагонов с углем.

Об этом свидетельствуют статистические данные РЖД, которые есть в распоряжении ЭП.

Согласно данным, за 2 декады марта с неконтролируемой украинским правительством территории Донецкой и Луганской областей в Россию было отправлено 3,4 тысячи полувагонов с углем.

Таким образом, на территорию России было вывезено более 230 тысяч тонн антрацита (более 10 тыс т/сутки), что в пересчете на официальную внутригосударственную цену (1730 грн/т) эквивалентно 400 млн гривен.

С неконтролируемых территорий вагоны направляются в РФ через 2 железнодорожные станции - Гуково и Успенская, которые с украинской стороны закрыты еще с 2015 года.

На станцию Гуково было отправлено более 2,8 тысяч вагонов, на станцию Успенская - более 500 единиц.

Среднесуточная загрузка за первые 14 дней марта по обеим станциям составила 152 вагона в сутки, 15-20 марта - уже более 210 вагонов.

Как известно, именно 15 марта компания ДТЭК донецкого бизнесмена Рината Ахметова заявила о захвате боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Таким образом, после того, как боевики захватили угольные активы ДТЭК, количество вагонов увеличилось на 60 единиц.

Наибольшим отправителем, по статистическим данным, является российская компания "РЖД Логистика" - она отправила более 2 тысяч вагонов. На втором и третьем местах - "Южтранс" и "Федеральная грузовая компания" соответственно.

Среди компании-отправителей украинского угля также "СУЭК", которая является крупнейшим производителем угля в России.

15 марта президент Петр Порошенко сообщил, что пробные эшелоны с украинским углем с оккупированных территорий уже пошли в Российскую Федерацию.

За день до этого главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко также заявил об отправке "пробной" партии угля в РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что не располагает информацией о поставках угля из оккупированного Донбасса в Россию.
 

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