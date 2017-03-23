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Причиной взрывов боеприпасов в Харьковской области, по предварительным данным, является диверсия - Матиос
08:05 23.03.2017 |
Причиной взрывов боеприпасов в г. Балаклея Харьковской области может быть диверсия, заявляет главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на странице в Фейсбук.
"По предварительным данным (теперь уже результатам следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона (который находится на месте событий), в результате диверсии сегодня ночью в 3 часа. 2 мин. на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов", - говорится в сообщении.
"От места детонации путем установления блокировки организовано условную семи километровую границу зоны опасности разлета боеприпасов", - подчеркнул А.Матиос.
При этом данные о человеческих жертвах отсутствуют.
В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям отмечается, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечено 250 чел. личного состава и 50 ед. техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.
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