22 марта курс доллара на межбанке завершилась ростом курса доллара на 9 копеек - в рамках 26,91-26,93 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

С утра серьезно вырос спрос на валюту, и котировки поднимались достаточно высоко, лишь к вечеру произошел курсовой откат.

«Начались торги в довольно широком диапазоне - 26,80-26,90 грн./$. Затем котировки повысились до 26,90/27,0 грн./$, но довольно скоро рынок стабилизировался в районе 26,90-26,93 грн./$», - рассказал UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

Банкиры объясняют поведение импортеров сразу несколькими факторами. Среди которых был и технический: с завтрашнего дня межбанк отказывается от реестра покупок СКВ. Он больше не составляется для Нацбанка, и вся ответственность за допуск заявок на покупку безналичной валюты перекладывается на подразделения валютного контроля каждого банка. Так что не исключено, что компании хотели скупиться до начала переходного периода на новые правила, и поторопились с закупками доллара.

«Не исключается также влияние на межбанк наличного рынка, где курс доллара сегодня активно рос, и достигал 27,25 грн./$ на продаже. Только к вечеру произошел откат к 27,10-27,15 грн./$. Как ни крути, наличный и безналичный рынок коррелируют, подстегивая импортеров к покупкам доллара», - отметил Юрий Гриненко.

Кстати, цены на черном валютном рынке с утра достигали даже 27,20-27,30 грн./$. А к вечеру откатились к 27,08-27,18 грн./$.

Психологическое влияние на валютный рынок оказывали новости о переносе срока заседания Совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине нового кредитного транша. И другие экономические сообщения, вытекающие из этого, а также из блокады на Донбассе.

«Основным драйвером являются негативные ожидания на фоне отчета Нацбанка и правительства, а также международных финансовых организаций о пересмотре роста ВВП в 2017 году в сторону снижения», - заметил Руслан Кравченко.

В тоже время казначеи отмечают активизацию продавцов доллара по мере роста курса.

«Как только межбанк начал подбираться к 26,90-26,95 грн./$ - им очень понравились эти цены, и они стали намного резвее продавать валюту. Благодаря этому к вечеру и произошел курсовой откат», - подчеркнул Юрий Гриненко.

Нестабильные настроения продолжат доминировать на межбанке и завтра. Импортеры будут подстраиваться под новые (более лояльные) правила покупки доллара на торгах, а также немного скупаться впрок - на всякий случай. Вдруг негативные новости снова подстегнут курс - исходя из таких предположений.

Положительное влияние на курс гривны может оказать снижение энергетического спроса.

«Наибольшее влияние в дальнейшем на снижение спроса будет оказывать процесс завершения отопительного сезона», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Ключевой момент в такой ситуации - это реакция экспортеров. Захотят ли они придерживать валютную выручку, наблюдая повышением психологического накала на рынке, или продолжат и дальше заваливать межбанк долларом.

Олег Куринной, например, верит, что настроения выровняются, и на рынок начнут влиять сезонные факторы - налоговый период.

«Сейчас же пока причин для изменения ситуации также не предвидится. Предложение в ближайшие дни будет оставаться на достаточно высоком уровне в связи с окончанием месяца и сможет покрыть существующий спрос на валюту», - заверил он. И спрогнозировал в четверг безналичную торговлю у отметки 27.0 грн./$.

А Юрий Гриненко ждет старта торгов в рамках 26,90-26,95 грн./$.

«Куда дальше двинется курс - будет понятно лишь после старта торгов. Ведь с одной стороны, на торги может влиять технический момент - завтра будет последний день, когда доллар будет покупаться по реестрам и первый день действия нового принципа. Так что сложно прогнозировать спрос. Особенно с учетом текущих неоднозначных настроений участников рынка», - при этом отметил он UBR.ua.

Курс доллара в кассах банков, по прогнозам финансистов, может повышаться и откатываться в четверг в рамках 8-12 копеек.