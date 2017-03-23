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НБУ упростил перемещение наличной инвалюты физлицами через таможню
17:50 22.03.2017 |
Национальный банк упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты физическими лицами через таможенную границу Украины.
Об этом говорится в постановлении регулятора №24 от 22 марта, которое вступает в силу с 23 марта, передают Українські Новини.
Во-первых, Национальный банк расширил перечень документов, которые физические лица-резиденты должны предоставлять при таможенном декларировании наличной иностранной валюты, что превышает 10 000 евро в эквиваленте.
Теперь для подтверждения источников происхождения наличной иностранной валюты можно предоставлять не только документы, подтверждающие снятие наличности со счетов в банках (финансовых учреждениях), но также и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, если такая операция имела место.
Во-вторых, сотрудникам дипломатической службы Украины, которые возвращаются в Украину после завершения долгосрочной заграничной командировки, разрешено ввозить в Украину наличную иностранную валюту в сумме, превышающей 10 000 евро в эквиваленте, на основании справки из соответствующего дипломатического учреждения.
В-третьих, в три раза (с 30 до 90 календарных дней) увеличен срок действия подтверждающих документов, необходимых для таможенного декларирования наличной иностранной валюты (о снятии наличных средств со счетов и справки зарубежного дипломатического учреждения Украины).
Как сообщали Українські Новини, НБУ разрешил осуществлять покупку иностранной валюты субъектам хозяйствования за счет кредитных средств в гривне, привлеченных под государственные гарантии с целью выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.
Также НБУ ввел упрощенный порядок покупки иностранной валюты для возврата за границу иностранному инвестору процентов, начисленных на остаток средств на инвестиционном счете.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 14 марта № 22 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и вступают в силу с 16 марта.
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